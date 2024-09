Green Day: Was steckt hinter Show-Unterbrechung in Detroit?

Und plötzlich waren sie weg: Während eines Konzerts in Detroit wurden Green Day von der Bühne geführt. Was war da los?

Band verlässt abrupt die Bühne

Als die US-Punks gerade den Song „Longview“ spielten, kam es auf einmal zu einer Show-Unterbrechung. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt, Tré Cool und ihre Live-Musiker hörten auf zu spielen und verließen abrupt die Bühne. Erst wurde Bassist Dirnt von einem Teammitglied aus dem Rampenlicht gezogen, dann folgte der Rest der Band. Der Grund: ein potentielles Sicherheitsrisiko. Die Konzertbesuchenden im Comerica Park ließen Green Day zunächst verwundert zurück. Im Internet sind Aufnahmen zu finden, die neben der Situation auch die Verwirrung der Fans festhalten.

Green Day erklären Sicherheitsrisiko

Nach einer fünfminütigen Pause kehrten die kalifornischen Musiker auf die Bühne zurück. Frontmann Armstrong rief: „Kein Motherfucker wird uns aufhalten!“ Eine genauere Erklärung des Vorfalls folgte später über die Instagram. Dort schrieben Green Day: „Detroit! Entschuldigt die Verzögerung während der Show heute Abend. Die Stadion-Security hat uns dazu aufgefordert, die Bühne zu räumen, weil ein mögliches Sicherheitsproblem im Raum stand. Das Detroit Police Department hat die Situation schnell gelöst, daher konnten wir weitermachen. Danke für euer Verständnis.“

Welttournee in vollem Gange

Green Day befinden sich aktuell auf großer „Saviors“-Tour, zu Ehren ihres im Januar erschienen gleichnamigen Albums. Ganz nebenbei feiert das Trio damit auch den 20. Geburtstag von „American Idiot“ (2004) sowie das 30-Jährige von „Dookie“ (1994). Mit ihnen unterwegs sind bei den aktuellen Terminen in den USA die Smashing Pumpkins, Rancid und die Linda Lindas. Die Tournee dauert seit Ende Mai an, die Stopps in Europa liegen bereits in der Vergangenheit. Ihr Ende wird die Tour 2025 in Japan finden.