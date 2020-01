Greta Thunberg erklärt, wer ihre Social-Media-Kanäle bedient und kontrolliert

Meat Loaf hat sich zum Klimawandel und zu Greta Thunberg geäußert. Seine Worte werfen einige Fragen auf.

Meat Loaf hat sich kritisch gegenüber den Erkenntnissen der Wissenschaft gezeigt, wonach der Mensch das Klima auf der Erde massiv verändert. Die Galionsfigur der weltweiten Klima-Bewegung Greta Thunberg wird in seinen Äußerungen ebenfalls bedacht. „Diese Greta tut mir leid“, so der 72-Jährige US-Amerikaner gegenüber der britischen Daily Mail. „Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, weswegen sie jetzt denkt, ein Klimawandel stünde uns bevor. Aber das ist nicht wahr“, so der selbst ernannte „Sexgott“. „Greta hat nichts falsch gemacht, aber sie wurde dazu gezwungen zu glauben dass das, was sie sagt, der Wahrheit entspricht.“ Wer genau den schwedischen Teenager dazu verleitet habe, behält Meat Loaf hingegen…