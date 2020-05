Grimes und Elon Musk nennen Sohn „X Æ A-12 Musk“

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Grimes und Elon Musk sind Eltern geworden. Die Sängerin, die ihre Schwangerschaft vergangenen Januar auf Instagram bekannt machte, hat am Monatg einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Für Grimes ist es das erste Kind. Musk hat bereits fünf Kinder aus einer früheren Ehe mit der Fantasy-Schriftstellerin Justine Wilson.

Die frohen Neuigkeiten wurden von dem Tesla-Gründer auf Twitter bestätigt. In einem Tweet erklärte der 48-Jährige, dass beide, Grimes sowie auch das Baby, wohlauf wären. Zudem postete er auf Nachfrage eines Twitternutzers ein Foto von sich, wie er seinen neugeborenen Sohn in den Armen hält. Der Name des Kindes könnte ebenfalls bereits bekannt sein. Auf die Frage eines Fans, wie der Sprössling denn heiße, antwortete Musk: „X Æ A-12 Musk“. Es bleibt zu hoffen, dass es sich dabei lediglich um einen Scherz handelt.

Die kanadische Sängerin und der 16 Jahre ältere Multimilliardär sind offiziell seit 2018 ein Paar. Öffentlich bekannt machten die beiden Stars ihre Beziehung erstmals mit einem gemeinsamen Auftritt bei der alljährlichen Met Gala in New York City. Den Anfang soll ihre Beziehung auf Twitter genommen haben, als Musk einen Roboter-Scherz postete.

Grimes‘ letztes Album „Miss Antropocence“ war im Februar erschienen. Aufgrund des Neuzuwachs im Hause Grimes-Musk, sowie der aktuellen Coronavirus-Pandemie, erscheint die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass die Musikerin ihr Material in nächster Zeit live präsentieren wird.