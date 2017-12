Weiterlesen „Revival“: Diese Mega-Stars sind auf dem neuem Album von Eminem zu hören Die neunte Platte von Eminem erscheint am 15.Dezember. Nun hat der Rapper die Tracklist von „Revival“ veröffentlicht und auch bekanntgegeben, wer als Gastmusiker bei den Aufnahmen dabei war. Ers ließ die sehr poppige Single „Walk On Water“ mit Beyoncé die Fans befürchten, dass Eminem dem Rap abtrünning geworden sein könnte. Dann verstärkte die Tracklist mit Gaststars wie Ed Sheeran und Pink diese Befürchtung.

Mit „Untouchable“, dem zweiten Vorboten seines neunten Studioalbums konnte der Rapper die kritischen Stimmen schon etwas besänftigen. Nun ist „Revival“ seit dem 15. Dezember draußen – und die Fans sind begeistert.

I am done. Take a bow @Eminem . If ever you doubted that he is the greatest rapper to have ever lived, this album is your reminder. #Revival

— Sameer Jain (@sameeer23) December 15, 2017