Guildo Horn kritisiert Luke Mockridge: „Du bist ein armes Würstchen“

Zwar hat sich Luke Mockridge mittlerweile für seine geschmacklosen und verletzenden Bemerkungen zu den Paralympics entschuldigt, Kritik muss er aber trotzdem weiterhin einstecken. Auch Guildo Horn fühlte sich nun berufen, auf Instagram seine Meinung zu dem Thema zu sagen.

„Kaum ein sportliches Großevent der vergangenen Jahre hat mich derart in den Bann gezogen, wie die paralympischen Spiele, die gerade in Paris stattfinden. Hochdramatische Wettkämpfe, ausgetragen von Athletinnen und Athleten mit einem besonderen Lebensweg, einem unbeugsamen Willen und großem Können! Ihr merkt: ich bin völlig begeistert“, so der Sänger, der als Diplom-Pädagoge und Musiktherapeut viel Erfahrung in der Arbeit mit Behinderten hat.

„Umso größeres Kopfschütteln bereitet mir das, was ich heute in den sozialen Medien von Luke Mockridge und zwei anderen Kasparen im Podcast sehen und hören konnte. Normalerweise reagiere ich auf sowas gar nicht öffentlich. Ich bin aber derart fassungslos, dass es schlichtweg raus muss: Meine Frage: Ist das das Ergebnis, wenn man seinem Kind zu oft vorgaukelt, es sei etwas ganz Besonderes: besonders unterhaltsam, besonders witzig, besonders spitzbübig charmant.. was weiß ich alles?! Luke, das bist du alles nicht! Du bist nur ein armes Würstchen!“

Guildo Horn richtet zudem noch einige Worte an die Athleten, die bei den Paralympics ihr Bestes geben: „Beste Grüße an alle Athletinnen und Athleten in Paris!!!! Nehmt’s als das, was es ist: Dummes Geschwätz!“

Luke Mockridge: Sat 1 strahlt seine neue Sendung nicht aus

Die Verantwortlichen bei Sat 1 haben sich angesichts der berechtigten Kritik dazu entschlossen, das neue Showformat „Was ist in der Box?“ mit Luke Mockridge nicht zu zeigen. Dem Sender blieb auch kaum eine andere Wahl, denn die menschenverachtenden Äußerungen über Sportler mit Behinderung werfen ein schlechtes Licht auf den Comedian und dessen Charakter. Der Sprecher des Senders, Christoph Körfer erklärte, man habe sich dazu entschieden, die Show, die für den 12. September angesetzt war, nicht zu starten. Mockridges Aussagen „passen nicht zu unseren Werten“.