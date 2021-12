„Gunpoder Milkshake“-Gewinnspiel: Wir verlosen drei Fan-Pakete

Foto: Studiocanal. All rights reserved.

Der Action-Film „Gunpowder Milkshake“ von Regisseur Navot Papushado kommt am 2. Dezember ins Kinos. Neben einem All-Star-Female-Cast, darunter Karen Gillen („Avengers: Endgame“), Lena Heady („Game of Thrones“) und Michelle Yeoh („Tiger & Dragon“), bietet der Film auch einen stylischen Look und einen mitreißenden Soundtrack.

Im Zentrum steht das Schicksal der knallharten Assassine Sam. Bei einem ihrer riskanten Aufträge wird ein unschuldiges Mädchen in die Auseinandersetzung hineingezogen. Daraufhin muss Sam untertauchen und stößt dabei auf keine Geringere als ihre verloren-geglaubte Mutter, Scarlett.

Diese musste Jahre zuvor ihr Profikiller-Dasein beenden und auf der Flucht vor ihren Feinden in den Untergrund abtauchen. Dabei musste Scarlett auch ihre Tochter Sam zurücklassen. Doch nun haben die beiden die Möglichkeit, ihre tödlichen Talente zu vereinen. Gemeinsam kämpfen sie, um ihre Widersacher in die Knie zu zwingen und jene zu beschützen, die sie lieben.

