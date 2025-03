Guns N‘ Roses haben einen neuen Schlagzeuger: Wer ist Isaac Carpenter?

Guns N‘ Roses haben mit Isaac Carpenter einen neuen Schlagzeuger gefunden. Der 45-jährige Musiker aus den Tri-Cities in Washington ersetzt Frank Ferrer, der nach 19 Jahren die Band verlassen hat.

Isaac Carpenter ist kein Unbekannter

Schon in der Highschool spielte er in einer Coverband Songs von Guns N‘ Roses. Carpenter ist zudem kein Unbekannter in der Rockszene. Er begann seine Karriere 1995 als Mitbegründer der Band Loudermilk, die ursprünglich ebenfalls als Guns N‘ Roses-Coverband startete. Später benannte sich die Gruppe in Gosling um und veröffentlichte 2006 ihr Debütalbum „Here Is…“. ​

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Carpenter mit verschiedenen namhaften Künstlern zusammen. Er spielte unter anderem für The Exies und war Mitglied von Duff McKagans Band Loaded. Zudem tourte er mit Adam Lambert und war ab 2014 Schlagzeuger der Band Awolnation. ​

Die Verbindung zu Guns N‘ Roses-Bassist Duff McKagan könnte eine maßgebliche Rolle bei Carpenters Einstieg gespielt haben – zusätzlich zu seiner großen Liebe für die Band. Dass die beiden sich bereits auf Bandebene kannten und miteinander gespielt haben dürfte die Integration des neuen Schlagzeugers erheblich erleichtern. ​

So kam es zum Schlagzeugerwechsel

Frank Ferrer, der bisherige Schlagzeuger, verließ die Band im November 2023 nach fast zwei Jahrzehnten. Sein Ausstieg erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen, und die Band bedankte sich öffentlich für seine langjährige Zusammenarbeit. Auf Social Media hieß es dazu:

„Guns N’ Roses geben das einvernehmliche Ausscheiden von Frank Ferrer, dem dienstältesten Schlagzeuger der Band, bekannt.“ Ferner danke man ihm „für seine Freundschaft, seine Kreativität und seine starke Präsenz in den letzten 19 Jahren und wünscht ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner musikalischen Reise. Frank stieß zum ersten Mal während einer Show im Juni 2006 zu GNR und unterstützte die Rhythmusgruppe während der folgenden Tourneen, einschließlich der letzten Tourneen mit dem wiedervereinigten Trio Axl Rose, Slash und Duff McKagan.“

Ursprünglich sollte Frank Ferrer 2006 nur temporär bei Guns N’ Roses einspringen, da der damalige Schlagzeuger Bryan Mantia bei seiner schwangeren Frau sein wollte. Ferrer stieg allerdings schnell zum festen Band-Mitglied auf.

Guns N‘ Roses: Live-Termine geplant

Mit Carpenter am Schlagzeug bereitet sich Guns N‘ Roses nun auf ihre bevorstehende Tour vor. Die Band wird 2025 in Europa, Asien und dem Nahen Osten auftreten und dabei Stadien und Festivals headlinen. Die kommenden Auftritte werden zeigen, ob und wie sich der Personalwechsel auf die Dynamik und den Sound der Band auswirkt.​