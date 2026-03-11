Die besten Rock-Fotos der Welt kommen auf Deutschland-Tour

Neal Preston gilt als einer der wichtigsten Chronisten der goldenen Phase des Rock. Über Jahrzehnte war der amerikanische Fotograf dort, wo Musikgeschichte geschrieben wurde: auf Tour, hinter der Bühne, im Studio. Die Musiker und Bands ließen ihn oft so nah heran an sich wie niemanden sonst mit einer Kamera in der Hand. Nun werden viele seiner Bilder zum ersten Mal von der Limelight Gallery in einer großen Wanderausstellung gezeigt, die in Deutschland in sechs Städten zu sehen ist.

Preston begleitete Queen, Led Zeppelin, The Who und Bruce Springsteen auf Tour und hielt ihre Auftritte ebenso fest wie die Momente davor und danach. Legendär sind auch seine Bilder vom Live Aid (1985), bei dem Preston angestellt wurde, die aufregendsten Momente festzuhalten.

Viele dieser Fotos haben sich tief in das visuelle Gedächtnis der Popkultur eingeschrieben. Dabei ging es Preston immer auch um das Dazwischen. Blicke, Gesten, kurze Augenblicke, in denen die Pose fällt und die Menschen hinter den Bühnen-Persönlichkeiten sichtbar werden. So sieht man Freddie Mercury auf der Bühne des Wembley-Stadions in majestätischer Pose, gleichsam vor Kraft strotzend und vor Zehntausenden in sich gekehrt.

Große Nähe zu den Stars der Rockmusik

Dass diese Bilder entstehen konnten, lag auch an dem besonderen Vertrauen, das Musiker Preston entgegenbrachten. Weil er nie nur Beobachter war, sondern Teil des Geschehens auf und neben der Bühne, im Studio und in Hotelzimmern, entstanden Fotografien, die intime Einblicke hinter die Kulissen einer Szene geben, die sonst stark von Inszenierung geprägt ist.

Es sind Bilder aus einer Zeit, in der Tourneen noch monatelange Abenteuer waren und der Zugang zu den Künstlern weniger kontrolliert als heute.

Besucher bekommen aber nicht nur die fantastischen Rock-Bilder zu sehen, der Meister erzählt auch höchstpersönlich vor Ort in Hamburg, Kassel, Beckum, Paderborn, Frankfurt und Burgebrach Anekdoten von nächtlichen Fototerminen, chaotischen Backstage-Situationen und den manchmal überraschend stillen Momenten zwischen zwei Auftritten.

Im Anschluss an den Live Talk gibt es die Möglichkeit, einige von Neal Prestons berühmtesten Fotografien zu erwerben. Ausgewählter Bücher des Fotografen werden auch signiert. Musikalisch begleitet wird der Abend von dem Gitarristen Ed Bennett. Weitere Infos und den Ticketverkauf gibt es HIER.

Neal Preston: Das Auge des Rock’n’Roll-Hurrikans – Termine

12. März – Hamburg (Leica Store Hamburg, Große Theaterstraße 35, 20354 Hamburg)

16. März – Kassel (BOB! – Deutschlands Rockradio)

17. März – Beckum (VR Bank Westfalen-Lippe eG – Hauptstelle Beckum, Südstraße 15, 59269 Beckum)

18. März – Paderborn (Deelenhaus, Krämerstrasse 8-10 33098 Paderborn)

19. März – Frankfurt (Fortuna Irgendwo, Hanauer Landstraße 192, 60314 Frankfurt)

20. März – Burgebrach (Musikhaus Thomann, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach)