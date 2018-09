Slash: „Es wird ein neues Album von Guns N’Roses geben“

20 Jahre hatten Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash keinen Kontakt gehabt. Nachdem sie sich 2015 wieder angenähert hatten und seit 2016 ihr sehr erfolgreiches Live-Comeback feiern, scheint die Stimmung bei Guns N‘ Roses wieder richtig rosig zu sein.

Weiterlesen Axl Rose oder Slash? Jetzt ist klar, wer den ersten Schritt bei der Reunion von Guns N’Roses machte Slash erzählt, wie zwischen ihm und Axl Rose wieder zarte Bande geknüpft wurden. „Es war gut, den Ballast loszuwerden, den ich viel zu lange mit mir rumtrug.“ Noch stehen einige Shows für den November an – vor allem im asiatischen Raum. Im Gespräch mit dem Metal Hammer äußerte sich Slash positiv, aber wage über die Zukunft von Guns N‘ Roses: „Es genügt wohl zu sagen, dass wir über die nächsten Schritte nachdenken werden. Irgendwann werden wir wohl eine Platte machen. Aber zu dem Thema kommen wir, wenn es tatsächlich so weit ist. Wir haben alle gerade großen Spaß miteinander, insofern ist es ziemlich offensichtlich, dass wir das wohl angehen wollen.“

Take a look back at the #NotInThisLifetime Tour! Were you there?

Check out more #GnFnR moments at https://t.co/JeM2hzYmiu pic.twitter.com/8toAnir32c

— Guns N' Roses (@gunsnroses) September 26, 2018