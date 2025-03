Guns N‘ Roses: Drummer Frank Ferrer wirft das Handtuch – kurz vor Tourstart

Die Aufwärm- und Probenphase von Guns N‘ Roses für ihre große 2025-Tour hat begonnen. Vor dem ursprünglich geplanten Auftakt in Saudi Arabien steht nun noch eine kleine Asien-Runde auf dem Programm, die nun bereits am 1. Mai 2025 in Incheon/Südkorea beginnt. Zusätzliche Termine in Japan, Indien, Thailand und Bahrain wurden letzte Woche verkündet.

Das alles wird ohne Schlagzeuger Frank Ferrer (59) stattfinden, der nach fast 20 Jahren endgültig seine eigenen Wege geht. Das Roses-Camp gab dazu ein Online-Statement ohne blumige Details heraus. Der Schritt wurde als Abgang ohne Ärger und Stress annonciert.

„Guns N‘ Roses geben das einvernehmliche Ausscheiden von Frank Ferrer bekannt, dem dienstältesten Schlagzeuger in ihrer Geschichte“, heißt es dort. „Die Band dankt Frank für seine Freundschaft, seine Kreativität und starke Präsenz in den letzten 19 Jahren und wünscht ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner musikalischen Reise.“

Keine ikonischen Persönlichkeiten am Schlagzeug

Und weiter: „Frank stieß erstmals im Juni 2006 zu einer Liveshow von GNR und unterstützte die Rhythmus-Sektion bei allen folgenden Tourneen. Einschließlich der jüngsten Auftritte mit dem wiedervereinigten Trio Axl Rose, Slash und Duff McKagan. Seine letzte Show mit der Band fand am 5. November 2023 in Mexiko statt.“

Damals löste Ferrer Bryan „Brain“ Mantia bei den Gunners ab, der wiederum den Intermezzos von Matt Sorum und Josh Freese folgte. Urgestein-Trommler Steven Adler musste bereits 1990 die Band endgültig verlassen. Weil er seinen Drogenkonsum nicht in den Griff bekam. Anders als bei anderen Rocktruppen der härteren Liga hat der Schlagzeug-Job bei Guns N‘ Roses somit keine ikonischen Persönlichkeiten hervorgebracht.

Ferrer spielt weiterhin bei den New Yorker Rockern The Compulsions, bei denen auch GN’R-Interims-Gitarrist Richard Fortus im Einsatz ist. Weiterhin trommelte er bei einem Ableger der Achtziger-Legenden Psychedelic Furs sowie auf Tour oder im Studio für PJ Harvey, Neil Young und Perry Farrell.

Bislang wurde noch kein Ersatzmann oder keine Ersatzfrau benannt

Zur aktuellen Besetzung von Guns N‘ Roses zählen neben den Gründungsmitgliedern Axl Rose, Duff McKagan und Slash auch Dizzy Reed, Melissa Reese und besagter Richard Fortus.

Es ist davon auszugehen, dass ein neuer Schlagzeuger „zeitnah“ alle Stücke des neue Live-Sets einstudieren muss. Bislang wurde noch kein Ersatzmann oder keine Ersatzfrau benannt.