Guns N‘ Roses: Axl Rose hat eine „Witzetaste“ auf der Bühne, erzählt sein Gitarrist

Guns-N‘-Roses‘ Rhythmusgitarrist Richard Fortus hat in einem neuen Interview unterhaltsame Details über Axl Rose erzählt: So soll der Sänger bei Auftritten sein Mikrofon von der Beschallungsanlage abtrennen können, um seinen Bandkollegen während der Konzerte Witze zu erzählen. Der „Witzeknopf“ werde aber natürlich auch für einen ernsteren Zweck verwendet: um zu entscheiden, was die Band als nächstes spielen wird.

Guns N‘ Roses hat keine fixen Setlists – und einen „Witzeknopf“

Fortus erzählte dem Moderator der Radiosendung „KSHE 95“ zuerst, dass GNR keine fixen Setlists hätten. „Oft ist jeder Abend anders, weil wir keine Sets haben. So bringen wir die Dinge ein bisschen durcheinander, wechseln Songs und solche Sachen.“ Das führte von Seiten des Moderators zu der Frage darüber, woher die Band denn dann wisse, welcher Song als nächstes käme.

Fortus berichtet: „Unser Sänger Axl hat einen Knopf, den er drücken kann, um das Mikrofon abzuschalten. Der wird normalerweise benutzt, um uns Witze zu erzählen! [Die das Publikum nicht hören kann, weil die Anlage dann aufgrund der Taste vom Mikrofon abgetrennt ist.]“

So frage Rose seine Kollegen dann während der Auftritte auf der Bühne immer: „Was wollt ihr als Nächstes machen? Und dann gibt es Blöcke von Songs, die wir zusammen machen. Manchmal ist es eine echte Überraschung … Aber wir sind gut geprobt. Wir machen jeden Tag mindestens eine Stunde Soundcheck.“

Richard Fortus spielt seine Gitarre selbst bei Fernsehabenden mit seiner Frau

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sagt Fortus, dass er täglich Gitarre spiele, unabhängig davon, ob er arbeite oder nicht. „Es gibt definitiv Tage, an denen ich viel mehr spiele als an anderen Tagen. Meine Frau ist so unglaublich tolerant gegenüber meiner Arbeit! Am Ende des Tages, wenn wir uns hinsetzen, um eine Show oder einen Film oder so etwas zu sehen, setze ich mich hin und spiele … Ich habe einen kleinen Verstärker im Wohnzimmer.“

Mehr über Guns N‘ Roses

Die nächste Welttournee von Guns N‘ Roses beginnt am 5. Juni in Israel. Im Sommer 2023 gehen Guns N‘ Roses dann auf Europa-Tour. Dabei ist ein exklusives Deutschland-Konzert in Frankfurt am 3. Juli geplant. Im September 2022 brachte die Band „Use Your Illusion I+II“ von 1991 neu heraus. Enthalten sind darin neben vielen Liveaufnahmen auch eine neue Version von „November Rain“ mit vollem Orchester. Das letztveröffentlichte Studioalbum erschien im Jahr 2008, „Chinese Democracy“.

Seither wird seit einiger Zeit gemunkelt, dass bald ein neues Album erscheinen soll.