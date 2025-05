Guns N‘ Roses: Duff McKagans Urteil über neuen Drummer

Guns N’Roses :: Appetite For Destruction: Locked N’Loaded Edition

Bereits im März 2025 hatten Guns N’ Roses ihren neuen Schlagzeuger vorgestellt: Isaac Carpenter ersetzt Frank Ferrer, der nach fast zwei Jahrzehnten aus der Band ausschied. Nun äußert sich Bassist Duff McKagan erstmals ausführlich über den Neuzugang – und zeigt sich natürlich begeistert.

Langjährige Verbindung zum Guns N‘ Roses Bassisten

Dass ausgerechnet McKagan über Carpenter spricht, überrascht nicht. Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren. McKagan erzählt in „Loudwire“: „Ich kenne Isaac, seit er in seiner ersten Band namens Loudermilk war [… ] ich glaube, ich habe Isaac kennengelernt, als er 19 war. Und ich liebte seine Band Loudermilk.“ Er ergänzt: „Ich kenne ihn wohl schon ziemlich lange – wenn man darüber nachdenkt, sind es 25 Jahre. Und es ist großartig, ihn in der Band zu haben. Es ist verdammt geil.“

Die musikalische Zusammenarbeit der beiden begann bereits früher, im Rahmen von McKagans Solo-Projekt Loaded. Carpenter war zufällig in der Nähe, sie jammten gemeinsam und McKagan lud ihn kurzerhand ein, mit auf Tour zu gehen. Daraus entwickelte sich eine engere Kooperation: Gemeinsam arbeiteten sie am Album The Taking, das sie zum Großteil „in seiner Garage geschrieben“ haben, wie McKagan erzählt.

Carpenter bringt „sein eigenes Ding mit“, so McKagan

Auf die Frage, was Carpenter musikalisch mitbringt, antwortet McKagan: „Isaac hat diese Fähigkeit zu swingen und grooven, die nur ganz wenige Schlagzeuger haben. Steven [Adler] hatte das auch und Matt [Sorum] ist ein großartiger, solider Drummer mit unglaublichen Fills, Matt ist fantastisch. Beide sind fantastische Schlagzeuger. Und Isaac schafft es irgendwie, die Qualitäten dieser beiden Typen zu vereinen und bringt noch sein eigenes Ding mit ein“

Carpenters erste Show mit der Band fand am 1. Mai in Südkorea statt. 2025 touren Guns N’ Roses weiter durch Europa, Asien und den Nahen Osten.