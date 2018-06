Daumen drücken: Guns N’Roses sind bekannt dafür, immer mal wieder den einen oder anderen Gaststar auf die Bühne zu holen. Vielleicht ist es am heutigen Sonntag (03. Juni 2018) soweit, wenn die Band im Berliner Olympiastadion den Europa-Abschnitt der „Not In This Lifetime“-Tour 2018 eröffnet.

Denn am morgigen Montag (04. Juni) treten die Hollywood Vampires ebenfalls in der Hauptstadt auf, in der Zitadelle Spandau. Hinter den Hollywood Vampires verbirgt sich eine Allstar-Gruppe um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry.

Die Gunners und die „Vampires“ sind alte Freunde. Schon früh in ihrer Karriere coverten Axl Rose und Band den Aerosmith-Song „Mama Kin“.

Guns N’Roses und Alice Cooper im Duett

Auch zu Alice Cooper haben Guns N’Roses eine besondere Beziehung. Mit der Rocklegende nahmen sie den Song „The Garden“ auf, der 1991 auf ihrem Album „Use Your Illusion I“ erschien.

https://www.youtube.com/watch?v=s20h7uJ8CCI Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – The Garden (https://www.youtube.com/watch?v=s20h7uJ8CCI)

Das wären beste Voraussetzungen für einen Überraschungsauftritt heute in Berlin. Vorausetzung wäre, dass GN’R den einen oder anderen Song, den man gemeinsam bringen könnte, geprobt haben.

Einlass ins Olympiastadion ist heute um 15 Uhr, ab 17 Uhr treten die Vorbands auf (Greta van Fleet und Manic Street Preachers).