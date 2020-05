Guns N’Roses in Deutschland: Open-Air-Tournee wird verschoben – Infos zu Tickets

Nun haben auch Guns N'Roses ihre eigene digitale Konzert-Reihe gestartet. Mit „Not In This Lifetime Selects“ zeigen Axl, Slash, Duff & Co. Highlights aus ihrer längsten, umsatzstärksten Tournee.

In Zeiten von Corona geht man nicht mehr auf Konzerte, man streamt sie. Einige Bands haben in den vergangenen Monaten damit begonnen, in regelmäßigen Abständen Konzert-Mitschnitte zu teilen, darunter beispielsweise die Rolling Stones mit ihrer #ExtraLicks-Serie oder auch Metallica mit ihren #MetallicaMondays. Nun haben sich auch Guns N'Roses dazu entschlossen den Schritt in Richtung YouTube zu wagen und haben in diesem Sinne auf ihrem Kanal ihr erstes von (hoffentlich) vielen Konzertvideos veröffentlicht. Die Streaming-Reihe, die Highlights aus der „Not In This Lifetime“-Tour zeigen wird, feierte mit einem Ausschnitt eines Auftritts der Band am 29. Oktober 2019 in der Vivint Smart…