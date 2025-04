Tul8te: Der ägyptische Maskenmann

Der ägyptische Künstler TUL8TE möchte nicht, dass man etwas Persönliches über ihn er-fährt. Er will, dass man seiner Musik zuhört, nicht seiner Geschichte. Und die Musik von TUL8TE spricht für sich selbst. In den vergangenen zwölf Monaten stiegen seine Streams auf mehr als eine Million monatliche Hörer an.

Er hat sich schnell als Vorreiter etabliert, so sehr, dass ihn viele als Amr Diab der Generation Z bezeichnen – ein monumentaler Vergleich mit einem der einflussreichsten Künstler der arabischen Welt. TUL8TEs zweites Album von 2024, „Cocktail Ghena’y“, zeichnet sich durch einen eklektischen Sound aus. Obwohl er ursprünglich vorhatte, eine Rap-LP zu veröffentlichen, verwandelte sich das Projekt in einen Cocktail aus Psychedelic Rock, Bossa nova, Flamenco und Trap – eine Verschiebung, die er seiner chaotischen Kreativität zuschreibt. „Es hat funktioniert, weil es authentisch und nicht erzwungen war“, sagt er.

Was die weiße Maske betrifft, die er auf Fotos trägt, sagt TUL8TE, dass sie mehr als nur ein visuelles Element ist: „Sie symbolisiert Freiheit. Die Leute wissen nicht, wie ich aussehe oder was ich durchgemacht habe.“

von Sara Ibrahim