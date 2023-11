Moses Pelham kündigt letztes Album und Rückzug aus Musikbranche an

1994 veröffentliche Moses Pelham unter dem Namen Rödelheim Hartreim Projekt seine erste Platte. Knapp 30 Jahre später kündigt er jetzt sein finales Album „Letzte Worte“ und mit ihm auch seine letzten Konzerte in seiner Heimatstadt Frankfurt an.

Empfehlung der Redaktion TV-Tipp: Wie Hip-Hop nach Deutschland kam

Am 21. Dezember 2024 ist Feierabend

Via Instagram kündigt der Rapper an, dass er seine finale Veröffentlichung schon lange geplant habe. Er schreibt in seiner Ankündigung: „Liebe Freunde, in mir reift schon seit einigen Jahren der Wunsch, mein Werk nach meinen Vorstellungen zu vollenden, bevor es zu spät ist. Ich halte dies für meine Pflicht. Meinem Werk, Euch und mir selbst gegenüber. Mir scheint dieser Zeitpunkt nun gekommen zu sein. So arbeite ich an meinem finalen Album, das den Titel „Letzte Worte“ tragen wird und dessen Veröffentlichung für Herbst nächsten Jahres geplant ist. Da ist so viel, das ich noch mit Euch teilen möchte und ich glaube, dass es gut ist, das jetzt zu tun, wie man so schön sagt, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von der Bühne verabschieden will sich Moses Pelham mit zwei Shows in Frankfurt am 20. und 21. Dezember 2024. Tickets für die beiden Konzerte werden ab Montag, den 20. November, auf seiner Website erhältlich sein. Zu den Live-Shows schreibt er: „Mein letztes Konzert wird am Samstag, den 21. Dezember 2024 in Frankfurt stattfinden. Das vorletzte am Freitag, den 20. Dezember 2024 an selber Stelle. Wenn Ihr wollt, wird es vielleicht noch ein paar Shows davor geben, aber am 21. Dezember wird – 30 Jahre nach „Direkt aus Rödelheim“ – Feierabend sein.“

Neben seinen eigenen Alben hat der 52-Jährige auch für viele weitere Künstler:innen als Produzent (mit Pelham Power Productions, kurz 3p) fungiert und dadurch unter anderem Xavier Naidoo und Sabrina Setlur zum Erfolg verholfen. Pelham gilt als Mitbegründer der deutschen HipHop-Szene.

Rechtsstreit mit Kraftwerk

Neben seinem Karriere-Abschluss befindet sich der Rapper bereits seit längerem in einem Rechtsstreit mit Kraftwerk. Er hatte für eine Produktion ein Audio-Sample genutzt, für welches er nicht die Erlaubnis hatte. Das Verfahren soll nun zum zweiten Mal vor den Europäischen Gerichtshof gehen.