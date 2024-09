Hamburg und Co: Der Linkin-Park-Presale hat einen Haken

Beim Gedanken an Linkin Park wird einem wieder klar: Presales für Konzerte sind Fluch und Segen zugleich. Die einen ärgern sich, weil sie nicht dran teilnehmen können. Entweder, weil sie nicht Kunde bei einem Zahlungsdienstleister oder Mobilnetzanbieter sind. Die anderen sind froh, weil sie genau dort Kunde sind.

Am meisten Glück sollten doch diejenigen haben, die Mitglied in einem Band-Fanclub sind, oder? Fanclub-Mitglieder erhalten oft – siehe Pearl Jam oder U2 – priorisierten Zugang zu Tickets. So, wie die Mitglieder des Fanclubs von Linkin Park. Aber der Linkin-Park-Presale hat möglicherweise einen Haken.

Am 22. September 2024 etwa steht ein Comeback-Auftritt der Band um Mike Shinoda und Emily Armstrong in Hamburg an:

Linkin Park auf Twitter:

Der Link in dem Tweet führt einer Seite der Linkin-Park-Homepage, die diesen Presale für Mitglieder präzisiert. „LPU“ meint dabei „Linkin Park Underground“:

„Der LPU-Ticketvorverkauf für die ‚From Zero World Tour ‚ist für Linkin-Park-Underground-Mitglieder mit einer gültigen Passport-Plus-Mitgliedschaft zugänglich.“

Und dann:

„Passport-Plus-Mitgliedschaften, die bis zum 24. August 2024 erworben werden, sind mit „Legacy“ gekennzeichnet und haben Vorrang im Vorverkauf, sobald sie verfügbar sind. Passport-Plus-Mitgliedschaften, die ab dem 5. September 2024 erworben werden, erhalten Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf, sobald sie verfügbar sind.“

Das nennt man wohl „Linkin Park Legacy“

„Während dieser LPU-Vorverkäufe können Mitglieder zusätzlich zu den GA- und Sitzplatztickets an ausgewählten Terminen aus einem begrenzten Bestand an „LPU Reserved“-Tickets kaufen; dabei handelt es sich um Sitzplätze in bestimmten Sitzabschnitten, um die Vorstellung gemeinsam mit anderen LPU-Mitgliedern zu genießen.“

„Die einmaligen LPU-Vorverkaufscodes für die unten aufgeführten Tourdaten 2024 werden jetzt in Ihrem LPU-Portal angezeigt.“

Bedeutet: Nur Fans, die vor dem Comeback der Band am 05. September 2024 schon „LPU“-Mitglied gewesen sind, kriegen vorrangig Tickets. Das nennt man dann „Legacy“.

Treue Fans seit 2017

Wer sich erst von der Reunion hat anstecken lassen und danach erst zahlendes Mitglied wurde, geht – erstmal – leer aus. Und hat dann immerhin größere Chancen bei der nächsten Live-Rutsche von Linkin Park.

Ob dieses Verkaufsprinzip fair ist oder nicht, darüber darf debattiert werden. Sieben Jahre lang, seit dem Tode Chester Benningtons, haben Linkin Park kein neues Album veröffentlicht, keine Tournee absolviert. Trotzdem hielten ihnen LPU-Mitglieder über Jahre die Stange. Diese Fans jetzt zu bevorzugen, ergibt dann durchaus Sinn.