Madison Square Garden: Pearl Jam spielen mit Steve Van Zandt

Pearl Jam haben am Mittwochabend (04. September) ihr zweites Konzert im Rahmen ihrer zweitägigen Show im Madison Square Garden beendet. Es gab Gastauftritte von Steve Van Zandt, Andrew Watt und Glen Hansard, die gemeinsam mit der Band Neil Youngs „Rockin‘ In The Free World“ spielten.

Dieses Lied wird seit 1992 von Pearl Jam regelmäßig gespielt und ist die am häufigsten gespielte Coverversion der Band. Doch noch nie brachten sie den Song gemeinsam mit Van Zandt auf die Bühne. Der Gitarrist war bereits 2004 bei der „Vote For Change“-Tour mit Bruce Springsteen und Neil Young aufgetreten.

Daneben umfasste die Setlist auch sechs Songs aus ihrem neuen Album „Dark Matter“, das erst kürzlich veröffentlicht wurde. Außerdem konnten sich die Fans über mehrere Klassiker aus ihrem Debütalbum „Ten“ aus dem Jahr 1991 freuen. Zudem coverte die Band John Lennons „Gimme Some Truth“, „Sonic Reducer“ von den Dead Boys und Van Zandts eigenen Song „I Am A Patriot“.

Besondere Fan-Momente

Eddie Vedder, der Frontmann von Pearl Jam, hielt während des Konzerts inne, um das besondere Jubiläum der Band zu würdigen: „Das ist unser 50. Konzert in New York City. Es ist kaum zu fassen, dass eine kleine Band aus Seattle diesen legendären Saal für eine Nacht übernehmen darf,“ sagte Vedder. „1991 spielten wir im Wetlands, später im Jahr im CBGB, und jetzt stehen wir hier im Madison Square Garden, einem der großartigsten Veranstaltungsorte der Welt. Aber es sind die Menschen, die diesen Ort wirklich besonders machen. Ihr habt uns das Gefühl gegeben, die glücklichsten Menschen der Welt zu sein. Wir sind euch unendlich dankbar.“

Auch Produzent Andrew Watt, ein langjähriger Anhänger der Band, hatte an diesem Abend einen besonderen Moment. Er durfte bei den Songs „Waiting For Stevie“ und „Rearviewmirror“ auf die Bühne. Für Watt, der Pearl Jam 2003 als Fan zum ersten Mal im Madison Square Garden gesehen hatte, schloss sich damit ein Kreis.

Er erzählte, wie er damals mit einem Schild, auf dem „Lasst mich das Gitarrensolo von ‚Alive‘ spielen“ stand, vor dem Veranstaltungsort gewartet hatte. „Sie sind meine absolute Lieblingsband,“ sagte Watt in einem Interview. „Ich war auf über 40 ihrer Konzerte, und mein absolutes Lieblingskonzert war Halloween 2009 im Spectrum in Philadelphia.“ Dieser Gig gilt bis heute als das längste in der Geschichte von Pearl Jam, es dauerte ganze drei Stunden und 21 Minuten.