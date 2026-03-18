Von „Crowley Corners“ auf die große Bühne: Wie Miley Cyrus zu Hannah Montana wurde

Mit 13 Jahren startete Miley Cyrus 2006 ihre Karriere als Hannah Montana. Innerhalb der folgenden vier Jahre wurde sie zu einem der größten Disney-Stars der 2000er. Mit ihrer Rolle als Hannah prägte sie die Kindheit und Jugend einer ganzen Generation. Im Laufe von vier Staffeln und einem Kinofilm lernen wir die junge Miley Stewart aus dem fiktiven Crowley Corners in Tennessee kennen, die mit ihrem Vater Robbie Ray Stewart, gespielt von Billy Ray Cyrus, und ihrem Bruder Jackson in Malibu ein Doppelleben als Popstar führt.

Das Beste aus beiden Welten

Tagsüber ist Miley Stewart ein gewöhnliches Mädchen, das mit ihren besten Freunden Lilly und Oliver die Middle School beziehungsweise High School besucht. Nur ist Miley kein gewöhnlicher Teenager. Abends steht sie mithilfe einer blonden Perücke als erfolgreiche Popsängerin Hannah Montana auf den großen Bühnen. Bereits in der ersten Folge „Lilly, willst du ein Geheimnis erfahren?“ wird ihr kleines Geheimnis zum Verhängnis. Lilly platzt nach einem Konzert in Hannahs Kabine und kann anhand eines Freundschaftsarmbands schnell eins und eins zusammenzählen. Im Laufe der Serie nimmt Miley uns in ihrem Doppelleben mit und behandelt auch in ihren Songs Themen wie Selbstfindung, Freundschaft, Familie und Beziehungen.

Hannah Montana zwischen Popstar und Alltag

Miley hinterfragt immer wieder die Entscheidungen rund um ihr Leben als Popstar Hannah und ihr normales Leben als Miley. In der Folge „Die große Enthüllung (Teil 1)“ nimmt Miley schließlich Abschied von ihrem Leben als Hannah und enthüllt der Öffentlichkeit in einer Talkshow ihr wahres Ich.

In den letzten Folgen der Staffel und damit auch im Serienfinale kommt es zu einem emotionalen Abschied von ihren Fans und Freunden. Sie will sich als Miley auf ein „normales“ Leben mit ihren echten Freunden und ihrer Familie konzentrieren. „Wherever I Go“ steht dabei für Abschied, Reflexion und Vorfreude auf die Zukunft.

Genaueren Einblick in ihr Kleinstadtleben

In „Hannah Montana – Der Film“ erhalten wir einen genaueren Einblick in Mileys ländliches Kleinstadtleben. Als Miley ihr glamouröses Leben als Hannah in Los Angeles zu Kopf steigt und sie in einen Konflikt mit Lilly gerät, schickt ihr Vater sie zurück nach Crowley Corners, damit sie sich selbst wiederfindet. Dort trifft sie auf ihre Familie, alte Freunde und verliebt sich erneut in ihren Kindheitsschwarm.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie lernt wieder, sie selbst zu sein, statt nur den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Am Ende performt sie den Song „The Climb“ und vereint ihre beiden Welten als Hannah und Miley.

Darum prägt Hannah eine ganze Generation

Damit zeigt sie ihren Freunden und Fans, dass Authentizität zählt und sie sich in ihrer Heimat nicht länger verstecken möchte. Hannah Montana verkörpert ein Doppelleben: das normale Teenager-Mädchen Miley Stewart und den Popstar Hannah. Viele Fans identifizieren sich mit dem Gedanken, ein „gewöhnliches Mädchen“ mit großen Träumen zu sein. Hannah beziehungsweise Miley verkörpert dabei nicht nur eine fiktive Figur, sondern auch ein Gefühl. Miley erzählt in „This Is the Life“, wie aufregend und besonders das Leben als Hannah ist.

Dass echte Freunde immer füreinander da sind, zeigt sie mit „True Friend“ als eine Art Dankeschön an Lilly. Mit „He Could Be the One“ fragt sich die junge Miley, ob er vielleicht der Richtige für sie sein könnte. Doch am Ende ist sie nur ein „Ordinary Girl“, das trotz ihres Popstar-Lebens eigentlich ein ganz normales Leben führen möchte.

Warum Hannah Montana bis heute nachwirkt

Mit ihrer Musik nahm sie uns mit auf ihre Reise und ließ auch uns träumen. Fast jedes Mädchen stand irgendwann mit einer Haarbürste als Mikrofon im Kinderzimmer und performte zu ihren Songs. Nicht nur wir wuchsen mit Hannah auf, sondern Hannah auch mit uns.

Nach der Rolle als Hannah Montana versuchte Miley Cyrus bewusst, ihr Kinderstar-Image abzulegen. Auf diesen Versuch folgten viele Skandale und viel Kritik in den Medien. Bei den MTV Video Music Awards 2013 performte sie provokant mit einem Schaumstofffinger zu „Blurred Lines“ mit Robin Thicke. Kurz nach den Awards veröffentlichte sie das Musikvideo zu ihrem Song „Wrecking Ball“, in dem sie sich leicht bekleidet auf einer Abrisskugel präsentiert. Doch das war noch lange nicht alles. Den Höhepunkt ihrer „Rebellenphase“ erreichte sie auf ihrer „Bangerz“-Tour 2014. Diese war geprägt von freizügigen Outfits und sexuellen Anspielungen auf der Bühne. Miley betonte später mehrfach, dass sie bewusst mit Schockeffekten gearbeitet habe, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und sah diese Zeit im Rückblick auch kritisch. Für sie war die „Bangerz“-Ära eine Phase der Selbstfindung, in der sie sich nicht in eine feste Rolle drängen lassen wollte.

Nun kehrt sie als „Hannah“ zurück

Heute spricht Miley deutlich positiver über ihre Rolle als Hannah: „Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein … Ich bin dankbar für die Verbindung zu den Fans.“ Deshalb feiert sie 2026 das 20-jährige Jubiläum mit einem Special auf Disney+. Fans erwartet zwar kein neuer Kinofilm, auch wenn manche darauf gehofft hatten. Bei dem Special handelt es sich nicht um neue Folgen oder einen Spielfilm, sondern um eine Dokumentation mit Interviews, Erinnerungen und alten Szenen aus der Serie, vielleicht ergänzt um weiteres bisher unbekanntes Material. Als Fan darf man sich also auf Nostalgie und neue Einblicke hinter die Kulissen freuen, auf viele Emotionen und auf Momente, in denen die alten Kinderherzen noch einmal höherschlagen.