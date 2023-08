Miley Cyrus erklärt, warum sie keine Lust auf eine Tour hat

Miley Cyrus ist einmal mehr wieder in aller Munde. Das heißt, ihr neuer Song „Used To Be Young“ wird auf TikTok und in Duschkabinen rauf und runter gesungen (ja, manche Radiosender spielen es natürlich auch). Aber warum ist die Sängerin eigentlich gar nicht live zu sehen?

Vor einigen Monaten hatte Cyrus angekündigt, erst einmal nicht auf Konzertreise zu gehen, dafür aber keine weiteren Begründungen abgegeben. Nun hat sie in einem Video ihrer TikTok-Interview-Serie Klartext gesprochen.

Demnach ist der Tour-Verzicht auch ein Versuch, die eigene Psyche zu schonen. „Es gibt (auf Tour) einen gewisser Bedarf, das Ego zu zeigen und dabei eine Rolle zu spielen, und ich habe das Gefühl, dass es auf Tournee überstrapaziert wird, und wenn dieser Schalter einmal umgeschaltet ist, ist es schwer, ihn wieder zurückzubekommen“, so die 30-Jährige. „Wenn man jeden Abend sein sein Ego füttert, damit es aktiv ist, ist es kaum mehr möglich, davon runterzukommen.“

90 Minuten für die Fans, ein Leben ohne Pause für Miley Cyrus

Dabei hatte sie ihr bisheriges Leben durchaus auf solche Momente vorbereitet, wie die Musikerin auf TikTok erzählte: „Das Reisen als Cheerleader hat mich zwar wirklich auf das Touren vorbereitet. Die Show oder der Wettbewerb dauert dort vielleicht nur einen Tag, aber das ist es, was die meisten Leute nicht verstehen, wenn man auf Tour ist. Der Gig mag nur 90 Minuten dauern, aber das ist dann auch dein Leben.“

Es sei nicht gesund für sie, jeden Tag immer die Beobachtete zu sein. „Denn es löscht meine Menschlichkeit und meine Verbindung zu anderen aus“, sagte Cyrus. „Ohne meine Menschlichkeit und meine Verbindung zu anderen kann ich aber keine Songschreiberin sein – und das ist mir das Wichtigste.“

Mit einem jener absurden Witze, für die Miley Cyrus eben auch bekannt ist (und die von ihrer rauen Stimme noch einmal tiefer gelegt werden), bringt sie das Dilemma auf den Punkt: „Habt ihr schon mal ein Mädchen gesehen, das zwei Jahre lang auf Tournee war? Es kommt mit Haaren im Gesicht zurück, sage ich euch.“

Erst im März erschien Miley Cyrus‘ neues Album „Endless Summer Vacation“ und beeindruckte mit der vielleicht besten Single der Sängerin seit vielen Jahren: „Flowers“.