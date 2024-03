Miley Cyrus und Pharrell Williams: Release von „Doctor (Work It Out)“

Zum ersten Mal seit zehn Jahren haben Miley Cyrus und Pharrell Williams einen gemeinsamen Song veröffentlicht – obwohl dieser eigentlich schon älter ist. „Doctor (Work It Out)“ stammt nämlich aus Jahr 2012. Alles was es zu dem Track zu wissen gibt und warum er erst zwölf Jahre später releast wurde, erfahrt ihr hier.

Den Vorgänger ihrer aktuellen Single, „Come Get It Bae“, nahmen die beiden 2014 auf – dieser erschien noch im selben Jahr, obwohl sie „Doctor (Work It Out)“ bereits seit zwei Jahren herumliegen hatten. In einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music 1 erklärten sie jetzt die Hintergründe zu dem späten Release. „Wir wussten einfach, dass es zu früh war. Man weiß es einfach nie. Und es gibt einen Moment, in dem man das Gefühl hat, dass etwas an einem kleben bleibt, aber man spürt vielleicht, dass die Umgebung noch nicht bereit dafür ist“, sagte Pharrell Williams.

Miley Cyrus erklärte, was sie jetzt davon überzeugte, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war: „Wir glauben einfach so sehr an das Timing und daran, dass alles passiert, wenn es passieren soll. Um die Grammys herum sprachen Pharrell und ich darüber, den Song zu veröffentlichen, und es fühlte sich an, als wäre es ein glücklicher Zufall, und es gab so viele Übereinstimmungen und so viele Momente, die mich wissen ließen, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist. Und manchmal ergeben Dinge aus unserer Vergangenheit in der Gegenwart mehr Sinn als damals. Und so ist dieser Song, ich denke, die Natur, das Feiern, das Gefühl, besonders mit dem Video, die Freude, das Tanzen, das Loslassen, das ist es, was dieser Song wirklich immer gebraucht hat.“

Seht hier das Musikvideo von Jacob Bixenman zu „Doctor (Work It Out)“:

Ob „Doctor (Work It Out)“ an Cyrus‘ letzten Erfolg „Flowers“ anschließen kann, bleibt abzuwarten. Mit dem Hit gewann sie ihre ersten zwei Grammys in den Kategorien „Beste Pop-Solo-Performance“ und „Aufnahme des Jahres“.