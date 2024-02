Miley Cyrus kommt noch einmal auf ihr Grammy-Höschen zurück

Sonntag (04. Februar) wurde zur großen Nacht für Miley Cyrus. Die Sängerin gewann ihre ersten zwei Grammys, räumte mit ihrem Song „Flowers“ ab und stand gemeinsam auf der Bühne mit ihrem Idol Mariah Carey.

Mehr geht nicht? Nun ja, die 31-Jährige ließ alle im Saal wissen, dass sie fast zu spät zur Verleihung gekommen wäre, überlegte, wen sie bei ihrer ausführlichen Dankesrede vergessen haben könnte (auf jeden Fall nicht ihre „Lieblingsschwulen“, die sie nach eigenen Angaben erst so gut aussehen ließen) und klärte dann dem erstaunten Publikum, dass dies möglicherweise für ihre Unterwäsche unter dem figurbetonten Kleid gelte.

Miley Cyrus trug maßgeschneiderte Gucci-Unterwäsche

Mit etwas Verzögerung kam Miley Cyrus nun noch einmal auf das Bekenntnis zurück und erklärte, dass es sich dabei um einen Scherz gehandelt habe. „Ich habe ein passendes maßgeschneidertes Gucci-Höschen angehabt. Danke für die Schokoladen-Couture von Kopf bis Fuß, Sabato xoxo, du vergisst nie etwas.“

Die Musikerin gewann den Preis für den Song des Jahres und ließ dabei auch Taylor Swift und Billie Eilish hinter sich. Auf der Bühne zeigte sie sich auch demütig, sagte: „Nicht jeder auf der Welt wird einen Grammy bekommen, aber jeder auf dieser Welt ist auch so spektakulär. Also denkt bitte nicht, dass so etwas wichtig ist. Auch wenn es natürlich dennoch sehr wichtig ist, oder?“

Wichtig fanden viele Fans danach aber vor allem Cyrus‘ etwas aus der Zeit gefallene Föhnfrisur.