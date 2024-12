Die 10 besten TV-Performances des Jahres 2024

Es ist logisch, dass herausragende TV-Auftritte oft in großartigen TV-Serien zu finden sind. Beeindruckend wird es jedoch, wenn diese Leistungen selbst in mittelmäßigen oder gar schlechten Serien hervorstechen. Jedes Jahr versuchen wir, solche Leistungen zu würdigen, bei denen talentierte Schauspieler*innen trotz suboptimalen Materials glänzen.

Die folgende Liste vereint Schauspielkunst in außergewöhnlichen TV-Serien ebenso wie in weniger gelungenen Produktionen. Eine der genannten Leistungen stammt aus einer Serie, die es auf die Liste der 10 besten Serien 2024 geschafft hat. Andere kommen aus Shows, die diese Liste knapp verfehlten – oder gar keine Chance hatten. Doch sie alle verdienen Applaus. Hier sind sie, in alphabetischer Reihenfolge:

10 Ncuti Gatwa – Doctor Who (Disney+) Es ist einfach, Gatwas Leistung als fünfzehnter Doktor im Kontext des neuen Weges zu sehen, den er für die ehrwürdige britische Science-Fiction-Serie eingeschlagen hat. Er ist der erste Schwarze in der Rolle des Doktors und der erste offen schwule Mann. Außerdem ist er der zweitjüngste Schauspieler (nach Matt Smith), der in eine Rolle schlüpft, die sonst eher von Männern mittleren Alters oder älteren Menschen gespielt wird. Es ist leicht, an die historischen Fakten zu denken, bis man sich hinsetzt und Gatwa bei der Arbeit zusieht. Plötzlich ist er einfach der Doktor, und zwar ein besonders charismatischer und liebenswerter. Er erhellt jede Szene, die er betritt, ganz gleich, wo sich der Doktor in Zeit und/oder Raum befindet. Er vermittelt das Gewicht des jahrhundertealten Doktors (wenn nicht sogar jahrtausendealten Doktors; die Rechnung geht nach einer Weile nicht mehr auf), während er gleichzeitig jugendliche Energie ausstrahlt, zusammen mit dem gleichen Einfühlungsvermögen, das Gatwa in seiner Rolle in Sex Education an den Tag legte. Die meisten Doktoren bleiben nicht länger als ein paar Staffeln, also genießen Sie diesen, solange wir ihn noch haben.

9 Betty Gilpin – Three Women (Starz) Gilpin hat in Lisa Taddeos Verfilmung ihres Sachbuch-Bestsellers über die komplizierten Sehnsüchte und die Geschichte dreier Frauen alles gestohlen, was nicht schon festgeschraubt war. Tatsächlich hätte die „GLOW"-Absolventin auch einiges von dem, was schon festgeschraubt war, mitgehen lassen können - so umwerfend spielte sie eine Hausfrau aus dem Mittleren Westen, die an der sexuellen Vernachlässigung durch ihren Mann zugrunde geht. Während die anderen Teile von Three Women bestenfalls uneinheitlich waren, war Gilpins Darstellung so lebendig, so herzzerreißend und so liebenswert, dass es noch schwerer fiel, sich für sie zu interessieren, wenn die Handlung zu einem der anderen Handlungsstränge überging. Mit „GLOW", „Mrs. Davis" und dem hier ist Gilpin so gut drauf, dass sie bald das Unmögliche versuchen wird, die Nachfolge von Cole Escola in „Oh, Mary!" am Broadway anzutreten. Nach dem, was sie in letzter Zeit im Fernsehen geleistet hat, ist es schwer, gegen sie zu wetten.

8 Moses Ingram – The Lady in the Lake (Apple TV+)

7 Allison Janney – The Diplomat (Netflix) Gegen Ende des Finales der zweiten Staffel des luftigen Politdramas schleppt Janney - die den ruchlosen amtierenden Vizepräsidenten spielt, den Keri Russells verzweifelte Botschafterin ersetzen soll - eine riesige Landkarte in einen Raum, holt ein Stück Kohle aus einem nahe gelegenen Kamin und verbringt die nächsten dreieinhalb Minuten damit, Russell anhand der Karte zu erklären, wie Geopolitik eigentlich funktioniert. Es ist wie die Umkehrung all der frühen West Wing-Szenen, in denen einer der Männer Janneys CJ unser politisches System erklären musste, die Pressesprecherin im Weißen Haus war. Die Schöpferin von Diplomat, Debora Cahn, hat sich an The West Wing die Zähne ausgebissen - vor allem in den späteren Staffeln, als CJ nicht mehr so viel Händchenhalten brauchte. Sie wusste also ganz genau, was sie bekam, als sie Janney dazu holte, um in den Arsch zu treten, Namen zu nehmen und Russells Kate Wylerl sowohl physisch als auch emotional zu überragen. Janney war in dieser Staffel nur in zwei Episoden zu sehen, ein klassischer Fall, in dem das Publikum so viel mehr wollte.