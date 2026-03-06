„Lass mich arbeiten“: Harry Styles bereitet das Live-Debüt seines neuen Albums im „One Night in Manchester“-Trailer vor

Harry Styles bereitet sich im neuen Trailer für Harry Styles. One Night in Manchester auf sein bevorstehendes Konzert vor.

Die Show findet am Freitag in der Co-op Live in Manchester statt und wird am Sonntag um 21 Uhr MEZ auf Netflix gestreamt. Abgesehen von der Lead-Single „Aperture“, die er letzte Woche bei den 2026 Brit Awards performed hat, markiert sie das Live-Debüt des Materials aus seinem neuen Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“

Im Trailer ist „Aperture“ zu hören, während Styles sich auf seine Show vorbereitet – mit rotem Schal und dem Mikrofon in der Hand. „Harry Styles. One Night in Manchester“ wird von Fulwell Entertainment produziert und bleibt nach dem Stream dauerhaft auf Netflix verfügbar.

Album und Tour-Pläne

Styles veröffentlicht „Kiss All the Time“ – sein erstes neues Album seit „Harry’s House“ aus dem Jahr 2022 und bereits sein viertes Studioalbum – am Freitag. Im Anschluss an die Manchester-Show folgt am 14. März ein Auftritt bei „Saturday Night Live“, wo er erneut die Doppelrolle als Host und Musical Guest übernimmt. Seine mit Spannung erwartete Together, Together-Tour startet am 16. Mai in Amsterdam.

In einem Interview mit dem Magazin „Runner’s World“ sprach Styles mit dem legendären japanischen Schriftsteller Haruki Murakami über Marathon-Laufen, über „Kiss All the Time“ und über den Einfluss, den Berliner Nachtclubs auf seine Musik hatten. „Ich wollte nachbilden, was ich auf der Tanzfläche erlebt habe – dieses Verlorensein in Instrumentierung und Musikalität“, sagte er. „Es war so immersiv. Genau so will ich mich auch auf der Bühne fühlen. Nicht wie jemand, der eine Predigt hält. Es sollte sich anfühlen wie: Hey, wir sind gemeinsam in dieser Musik. Als wäre ich mittendrin – zusammen mit euch.“