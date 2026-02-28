Harry Styles: Als Büro-Normalo mit „Aperture“-Live-Debüt bei den BRIT Awards

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Harry Styles eröffnete die BRIT Awards 2026 am Samstag mit der Live-Premiere seiner neuen Single „Aperture“. Der Sänger ließ sich dabei vom bewegungsreichen Musikvideo zur Single inspirieren. Er begann sitzend auf einer Tribüne, umgeben von Tänzerinnen und Tänzern in schwarzen Sonnenbrillen und T-Shirts mit Schneckenmotiven.

Die Choreografie war geprägt von aufwendigen Handbewegungen. Styles selbst, gekleidet in Hemd, Krawatte und Bundfaltenhose, führte die Choreografie an, bevor er aufstand und die Bühne in Bewegung setzte.

Beim Pre-Chorus stieß ein Chor zu ihm. Die Tänzerinnen und Tänzer versammelten sich schließlich in der Mitte der Bühne für das Finale und umringten ihn, während sie die Hände schwangen.

Neues Album im Anmarsch

Der Auftritt stand im Zeichen seines kommenden Albums „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 6. März erscheint. Es war zugleich sein erster Live-Auftritt seit den BRIT Awards 2023, als er „As It Was“ aus „Harry’s House“ performte.

Außerdem steht eine umfangreiche Tour auf dem Programm, die Residencies rund um den Globus umfasst und am 16. Mai in Amsterdam beginnt. Dazu gehört auch eine 30-Nächte-Residency im New Yorker Madison Square Garden; die Rekordnachfrage nach Tickets veranlasste Styles, zusätzliche Europa-Shows anzukündigen.

Doch zuvor übernimmt Styles am 14. März bei „Saturday Night Live“ gleich eine Doppelrolle – als Host und musikalischer Gast.

„Ich habe keine Tricks mehr im Ärmel“, singt Harry Styles in „Aperture“, doch das ist kaum zu glauben. Der Song selbst ist eine Wendung hin zu pulsierender Tanzmusik, die nach den Synthesizern, die sich inmitten der Balladen auf „Harry’s House“ von 2022 einschlichen, zugleich überraschend und unausweichlich wirkt. Angesichts seiner bisherigen Laufbahn scheint es sicher, dass auch der Rest von „Kiss All The Time. Disco Occasionally“, das am 6. März erscheint, mindestens ebenso frisch sein wird.