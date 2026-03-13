Harry Styles lässt die Disco hinter sich: Cover eines Tears-for-Fears-Klassikers

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Everybody wants to rule the world – und offenbar will auch jeder „Everybody Wants to Rule the World“ covern. Harry Styles macht da keine Ausnahme. Der Sänger legte kürzlich eine Pause vom Küssen und von der Disco ein und tauchte in der BBC-Radio-1-Live-Lounge auf, um einen Track aus „Songs From the Big Chair“ von Tears for Fears zu performen.

Styles‘ Version huldigt dem Original, das 1985 erstmals erschien. Sie beginnt mit dem markanten Gitarren-Ostinato, bevor der Groove einsetzt und Styles – in gedeckten Neutraltönen gekleidet – inmitten eines Kreises aus Synthesizern zu tanzen beginnt. In der Mitte kämpft er ein wenig mit der Intonation, aber hey, das Lied ist nun mal nicht leicht zu singen – und die cleveren Trompeten-Einwürfe, das flackernde Jazzfusion-Gitarrensolo und Styles‘ eigene Ausstrahlung retten am Ende alles.

Bei seinem Live-Lounge-Auftritt spielte Styles außerdem vier Songs aus seinem vierten Soloalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“: „Aperture“, „American Girls“, „Dance No More“ und „Carla’s Song“. Fans dürfen damit rechnen, all diese Stücke auf seiner bevorstehenden Residency-Tour zu hören. Bei einem kürzlichen Auftritt in Manchester, der für Netflix gefilmt wurde, spielte Styles das gesamte Album – ohne Cover.

Entstand spät im Studio

„Everybody Wants to Rule the World“ entstand erst gegen Ende der Aufnahmen zu „Songs From the Big Chair“ von Tears for Fears. „Wir haben uns wirklich mit dem Kalten Krieg beschäftigt“, sagte Bandmitglied Curt Smith über den Song. Dem Plattenlabel mussten sie die Veröffentlichung als Single erst abtrotzen.

Der Song landete auf Platz 319 der ROLLING-STONE-Liste der 500 größten Songs aller Zeiten – und ist seither ein Dauerfavorit unter Coverversionen. Lorde, Gloria Gaynor, Weezer, Patti Smith und sogar der Cast von „Glee“ haben ihn bereits gecovert.