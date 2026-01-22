Harry Styles: Fans hören neuen Song und brechen in Tränen aus – Report

Harry Styles’ neueste Single „Aperture“ lief noch keine volle Minute, als Lindsey (20) bereits in Tränen ausbrach. Sie gehörte zu den Hunderten Fans, die mehr als drei Stunden vor dem New Yorker Rough-Trade-Plattenladen warteten, um den ersten Song aus dem kommenden Album Kiss All the Time. Disco, Occasionally zu hören, das am 6. März erscheint. „Sobald ich seine Stimme hörte, habe ich so sehr geweint“, erzählt Lindsey dem ROLLING STONE. „Wir warten seit Jahren auf sein Comeback.“

Lindsey wurde gemeinsam mit drei anderen Fans, mit denen sie in der Schlange gestanden hatte, hineingeführt. Sie nahmen an einem Tisch Platz, während an zwei weiteren Stationen jeweils vier Personen mit schwarzen Kopfhörern lauschten.

Sie tauschten große, ungläubige Blicke aus, während Lindsey sich mit dem pelzbesetzten Ärmel ihrer Jacke die Tränen abwischte. Sie tanzten auch. Weinen im Club ist erlaubt.

Internationale Vorab-Reaktionen und widersprüchliche Erwartungen

Allein die Erwartung war überwältigend. Die ersten Listening-Events für „Aperture“, das offiziell am 22. Januar um 19 Uhr EST erscheint, fanden bereits Stunden zuvor in Sydney, Tokio, Berlin und einigen weiteren Städten statt, bevor sich Fans in New York anstellten. Das reichte aus, damit zahlreiche widersprüchliche Reaktionen zum Sound des Songs online kursierten. Einige internationale Hörer berichteten, die Single erinnere sie an Lordes schwindelerregenden Song „Ribs“, an Billie Eilishs Deep Cut „Chihiro“ aus „Hit Me Hard and Soft“ oder sogar an Styles’ eigenen Track „Music for a Sushi Restaurant“.

„Ich bin ohne Erwartungen reingegangen, weil auf Twitter alle gelogen haben. Manche sagten HS1“, erzählt Sabine (24) und nutzt damit die Abkürzung für Styles’ rocklastiges, selbstbetiteltes Solo-Debüt von 2017. „Ich dachte: Okay, wäre ich glücklich mit, ich liebe HS1. Und dann sagten andere: ‚Traurig, aber Techno – wie ‚Little Freak‘ [von Harry’s House aus dem Jahr 2022], aber techno.‘ Ich meinte nur: Das gibt es nicht. Es war total lustig zu sehen, dass einfach alle gelogen haben.“

Loyalität, Kälte und totale Hingabe

Für manche Fans reicht es schon, Styles überhaupt wieder auf einem Song zu hören – nach vier Jahren ohne neue Musik. „Er könnte fünf Minuten weißes Rauschen veröffentlichen, und ich würde es lieben“, sagt Isabel (20). Diese Art von Loyalität brachte eine ganze Menschenmenge bei 30 Grad Fahrenheit – gefühlt eher 15 Grad mit Windchill – für mehr als vier Stunden ins Rockefeller Center. Styles wärmte sie auf, wenn auch nur für ein paar Minuten.

Handys und mögliche Aufnahmegeräte wurden für die Dauer des Listenings eingesammelt, um Leaks zu verhindern. Fans, die online reagierten, konnten sich daher nur auf ihre Erinnerungen stützen. Eine Gruppe versuchte beim Verlassen der Session, die Melodie des Songs in ihre Sprachmemos zu summen, bevor sie sie vergaßen. „Ich singe es immer noch in meinem Kopf“, witzelte eine Besucherin auf dem Weg nach draußen – mit einem Poster des Albumcovers von „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ in der Hand.

Unterschiedliche Deutungen des Sounds

Lindsey beschreibt „Aperture“ als „alles Disco, alles Techno“, doch KJ (25), der extra die Arbeit geschwänzt hatte, hörte etwas völlig anderes heraus. „Es hatte so einen Jersey-Club-Beat oder Lil Uzi Vert-Vibe“, sagen sie dem ROLLING STONE. „Ich hatte mehr Soul- und R&B-Aspekte erwartet, weil er das angedeutet hatte. Aber es war komplett anders.“

KJ verweist auf „Harry’s House“, das bei den Grammy Awards 2023 als Album des Jahres ausgezeichnet wurde, als wichtigen Meilenstein für ihre musikalische Entdeckungsreise. Sie wurden gegen Ende der Fine Line-Ära Fans und fühlten sich sowohl von Styles’ Bühnenpräsenz bei Videos der Love-on-Tour als auch von seiner Detailverliebtheit angezogen. „Er hat Brothers Johnson gesampelt, das fand ich so cool“, sagt KJ mit Blick auf „Daydreaming“. „Er bedient verschiedene Genres, zu denen er eine echte Nähe hat, und macht daraus etwas Eigenes, seinen ganz spezifischen Sound.“

Wachstum seit One Direction und emotionale Rückkehr

Lindsey und Sabine verfolgen Styles’ Karriere – wie ein großer Teil seiner Fanbase – seit den One-Direction-Tagen. Seine Entwicklung über mehr als ein Jahrzehnt mitzuerleben, darin sind sie sich einig, sei einer der erfüllendsten Aspekte des Fan-Daseins. „Er ist so erwachsen geworden. Es ist anders, aber auf eine gute Art. Künstler müssen mehr experimentieren“, sagt Lindsey. „Ich habe ihn immer bewundert, weil er mich sehr an David Bowie erinnert. Er probiert einfach Neues aus. Es ist unglaublich, ihm beim Wachsen zuzusehen. Ich liebe das. Dafür sind wir hier.“

Im Juli 2023 endete die „Love on“-Tour nach fast zwei Jahren und 169 Shows mit einem emotionalen Abschied von Styles. „Ihr habt mir Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang halten werden, mehr als ich je hätte träumen können“, schrieb er damals auf Instagram. „Danke für eure Zeit, eure Energie und eure Liebe. Es war mir eine Ehre, für euch zu spielen. Passt aufeinander auf, ich sehe euch wieder, wenn die Zeit reif ist.“

Gemeinschaft, Zusammenhalt und ein neues Kapitel

Diese Listening-Sessions bestätigten, dass sie sich nie losgelassen haben. Fremde Menschen tanzten und weinten gemeinsam für die kurze Dauer des Songs. Wenn Styles schließlich wieder auf die Bühne zurückkehrt, werden sie sich vermutlich wiederfinden.

Sabine wartet seit sechs Jahren auf diesen Moment. „Ich liebe die Harries-Community, dass alle rausgehen und Dinge zusammen machen. Das hatte ich gefühlt seit vor Covid nicht mehr, weil ich nicht zu Love on Tour gehen konnte“, sagt sie. „Jetzt fühlt es sich an, als würde alles wieder anfangen.“ Diese neue Ära sei ein Neuanfang. „Hoffentlich kann ich neue Freunde finden, Tickets bekommen, Spaß haben und alles genießen.“

Noch haben Fans nichts direkt von Styles gehört. Er kommuniziert hauptsächlich über kryptische Teaser-Poster und Websites. Ein Poster in New York trug vergangene Woche die Worte „See you very soon“. In São Paulo, einem weiteren Listening-Ort, versprach ein anderes Plakat: „A Gente Se Vê Em Breve“ – „Wir sehen uns bald“. Trotz unterschiedlicher Botschaften verband alle Plakate dieselbe Erklärung: „We belong together.“ Gemeinsam hören, gemeinsam tanzen, gemeinsam weinen, gemeinsam sein. Das ist der Styles-Weg.