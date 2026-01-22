Äh, Harry Styles tourt NICHT durch Deutschland? Hey!

Der Tourplan wurde von Harry Styles ist da. Insgesamt sind 50 Konzerte in sieben Städten angesetzt. Die Auftritte sind als feste Residenzen konzipiert, bei denen Styles jeweils mehrere Abende hintereinander in derselben Stadt spielt. Deutschland fehlt, ebenso Österreich und die Schweiz. Ob noch Termine angesetzt werden, ist nicht bekannt.

Start der Tour in Europa mit Schwerpunkt Amsterdam und London

Zuvor gab es Live on Tour und Love on Tour. Nun ist Harry Styles bereit, Together, Together vorzustellen. Der Musiker wird sein kommendes viertes Studioalbum „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ im Rahmen einer weltweiten Residency-Tour präsentieren.

Die internationale Konzertreihe beginnt am 16. Mai in Amsterdam. Dort sind sechs Shows geplant. Anschließend folgen ebenfalls sechs Termine in London. Danach geht es weiter mit zwei Konzerten in São Paulo, Brasilien, sowie zwei Shows in Mexiko-Stadt.

Rekordserie im Madison Square Garden und Abschluss in Australien

Den größten Block bildet New York: Dort wird Harry Styles ganze 30 Abende im Madison Square Garden auftreten. Damit setzt er seine besondere Beziehung zu dieser Spielstätte fort und etabliert eine der umfangreichsten Residenzen eines Popkünstlers an diesem Ort.

Den Abschluss der Tour bildet Australien. Geplant sind zwei Konzerte in Melbourne sowie zwei weitere Shows in Sydney, womit die Residency-Tour Anfang Dezember endet.

Hochkarätige Special Guests begleiten die Tour

Als Special Guests wurden Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie XX, Fousheé, Skye Newman und Baby J angekündigt. Die Gastauftritte variieren je nach Stadt und Termin.

Der allgemeine Ticketverkauf startet je nach Region zu unterschiedlichen Zeitpunkten. In Amsterdam, London, Melbourne und Sydney beginnt der Verkauf am 30. Januar. Für São Paulo startet der Vorverkauf am 28. Januar, für Mexiko-Stadt am 29. Januar.

Unterschiedliche Verkaufsphasen für New York

Für New York sind zwei getrennte Verkaufsphasen vorgesehen. Die Shows vom 26. August bis 9. Oktober gehen am 30. Januar in den Verkauf. Die Konzerte vom 10. bis 31. Oktober – darunter die Rückkehr von Harryween – sind ab dem 4. Februar erhältlich.

Die Tourankündigung erfolgte nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung von „Aperture“, der ersten Single aus „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“. Am Mittwoch, dem 21. Januar, konnten Fans in ausgewählten Städten das Album vorab hören.

Erste Reaktionen auf „Aperture“ und Rückblick auf Love on Tour

„Sobald ich seine Stimme gehört habe, habe ich so sehr geweint“, sagte ein Besucher der New Yorker Listening-Session bei Rough Trade gegenüber Rolling Stone. „Wir haben jahrelang auf sein Comeback gewartet.“

Harry Styles tourte zuletzt im Jahr 2023, als er Love on Tour abschloss. Die Welttournee erstreckte sich über fast zwei Jahre und unterstützte seine Alben „Fine Line“ und „Harry’s House“.

Abschiedsworte nach der letzten Tour

„Es war die großartigste Erfahrung meines gesamten Lebens“, schrieb Styles am Ende der Tour auf Instagram. „Ich fühle mich unglaublich erfüllt und glücklich. Das verdanke ich euch. Ihr habt mir Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang halten.“

Er fügte hinzu: „Danke für eure Zeit, eure Energie und eure Liebe. Es war mir eine Ehre, für euch zu spielen. Passt aufeinander auf. Ich sehe euch wieder, wenn die Zeit reif ist. Treat People With Kindness. Ich liebe euch mehr, als ihr jemals wissen werdet.“