Harry Styles: Stream und Songtext von „Aperture“

Wie ROLLING STONE zuvor pflichtbewusst berichtete, waren mehr als 1.300 Tage vergangen, seit Harry Styles neue Musik veröffentlicht hatte, bevor er am Donnerstagabend mit der neuen Single „Aperture“ zurückkehrte.

Erste Hörprobe für Fans in New York

Die Single liefert einen schimmernden ersten Vorgeschmack auf sein lange erwartetes Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 6. März erscheint. „It’s best you know what you don’t / Aperture lets the light in“, singt Styles, bevor er in den schwebenden Refrain eintaucht und erklärt: „We belong together / It finally appears it’s only love.“

Der Sänger stellte den Song Fans vor, die am Mittwoch, dem 21. Januar, stundenlang vor dem Rough-Trade-Plattenladen in New York warteten, um den Leadsong des kommenden Albums als Erste zu hören. „Sobald ich seine Stimme hörte, habe ich so sehr geweint“, sagte Lindsay, 24, bei der Listening-Party zu ROLLING STONE. „Wir warten seit Jahren auf sein Comeback.“

Am folgenden Tag kündigte Styles eine globale Residenz-Tour mit 50 Shows in sieben Städten zur Unterstützung seines kommenden vierten Studioalbums an. Die internationale Tour startet am 16. Mai in Amsterdam mit sechs Konzerten, gefolgt von Shows in London, São Paulo in Brasilien, Mexiko-Stadt sowie beeindruckenden 30 Auftritten im Madison Square Garden in New York. Den Abschluss bildet Australien mit Konzerten in Melbourne und Sydney.

Welt-Tournee mit großem Finale

In der vergangenen Woche enthüllte der Star, dass „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ kurz vor der Veröffentlichung steht. Produziert von Kid Harpoon, umfasst das Album 12 neue Songs und markiert Styles’ viertes Studioalbum sowie sein erstes seit 2022. Styles kündigte das Projekt auf seine gewohnte, rätselhafte Weise an und platzierte Plakatwände und Poster von New York bis São Paulo, die Passanten fragten: „Do you know who you are?“ Am unteren Rand prangte „TPWK“, ein Akronym zu seinem Song „Treat People With Kindness“ und dem Merchandise seiner letzten Tour. Poster mit der Aufschrift „We Belong Together“ tauchten ebenfalls weltweit in großen Städten auf.

Die Schilder standen zudem in Verbindung mit einer neuen Website des Musikers, die Besucher aktuell dazu einlädt, ein Rad zu drehen und zufällig auf „Disco“ oder „Kiss“ zu landen. Nach dem Anklicken werden Fans aufgefordert, eine Nummer per SMS zu kontaktieren, die zu einer Anmeldeseite zur Hinterlegung von Kontaktdaten führt.

Styles beendete 2023 seine Love on Tour zur Unterstützung der Grammy-prämierten Alben „Fine Line“ aus dem Jahr 2019 und „Harry’s House“ aus dem Jahr 2022 und blickte in einem Instagram-Post auf die 169 Konzerte zurück. „Es war die großartigste Erfahrung meines ganzen Lebens. Ich fühle mich unglaublich erfüllt und glücklich. Das alles ist wegen euch“, schrieb er damals. „Ihr habt mir Erinnerungen geschenkt, die ein Leben lang halten werden – mehr, als ich je hätte träumen können. Danke für eure Zeit, eure Energie und eure Liebe.“

Lyrics „Aperture“

[Verse 1]

Take no prisoners for me

I’m told you’re elevating

Drinks go straight to my knees

I’m sold, I’m going on clean

I’m going on clean

[Verse 2]

I’ve no more tricks up my sleeve

Game called review the player

Time codes and Tokyo scenes

Bad boys, it’s complicated

It’s complicated

[Pre-Chorus]

It’s best you know what you don’t

Aperture lets the light in

It’s best you know what you don’t

Aperture lets the light in

[Chorus]

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong togethеr

We belong togethеr

It finally appears it’s only love

We belong together

[Verse 3]

In no good state to receive

Go forth, ask questions later

Trap doors, you’re toying with me

Dance halls, another cadence

[Pre-Chorus]

It’s best you know what you don’t

Aperture lets the light in

[Chorus]

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong together

[Bridge]

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

I wanna know what safe is

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

I wanna know what safe is

I won’t stray from it

I don’t know these spaces

Time won’t wait on me

[Chorus]

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong together

It finally appears

We belong together

It finally appears it’s only love

We belong together