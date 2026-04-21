Harry Styles hat eine heimliche Session in Berlin aufgenommen

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Harry Styles, Coverstar unserer aktuellen Ausgabe, ist ein echter Berliner, klar. Wenn er nicht gerade durch Berlin-Mitte tigert oder einen Halbmarathon absolviert, nimmt er auch Lieder in der bundesdeutschen Hauptstadt auf – wie Songs aus seinem aktuellen Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“

Allerdings befand sich der britische Superstar dafür nicht nur in den Hansastudios in Kreuzberg, sondern auch im Funkhaus Berlin bei der Rummelsburger Bucht. Dort hat er ein paar zusätzliche Live-Sessions eingespielt, wie am heutigen Dienstag bekannt wurde.

„Harry live from Funkhaus“ lautet die rund 13-minütige Aufnahme, von der es nun ein Video gibt. Stimmungsvolle Berliner Winterbilder (gelbe U-Bahnen auf der Oberbaumbrücke, Schnee am Landwehrkanal) leiten die Session ein.

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Harry Styles feiert Chart-Erfolge

Harry Styles macht kurzen Prozess und tanzt sich direkt an die Spitze. Sein neues Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ debütierte auf Platz 1 der Billboard 200 – und ist damit bereits sein viertes Soloalbum, das die Charts anführt.

Das Album startete mit 430.000 verkauften Einheiten und verdrängte Bruno Mars‘ „The Romantic“ vom Thron. Wenige Tage nach dem Release am 6. März hatten erste Hochrechnungen Styles bereits 445.000 Units vorhergesagt. Eine Überraschung ist der Erfolg kaum: Die Lead-Single „Aperture“ hatte zu Jahresbeginn ebenfalls auf Platz 1 der Billboard Hot 100 debütiert.

Für „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ tat Styles sich erneut mit seinem bewährten Kollaborateur Kid Harpoon zusammen und lieferte ein zurückhaltendes, tanzbetontes Experimentalwerk ab, das Genregrenzen bewusst verwischt. Das Album war der mit Spannung erwartete Nachfolger des kommerziellen Megahits „Harry’s House“ von 2022, das mit 521.500 verkauften Einheiten bis heute Styles‘ stärkstes US-Debüt markiert. Aus „Harry’s House“ stammte auch der allgegenwärtige Hit „As It Was“, der sich ganze 15 Wochen an der Spitze der Hot 100 hielt.

Vier Jahre Pause, stärker zurück

„Ich wurde 30 und wollte einfach mal innehalten und so eine Art Bestandsaufnahme machen“, sagte Styles gegenüber Zane Lowe über die vier Jahre seit seinem letzten Album. Die Zeit hat dem Musiker offenbar gut getan. „Ich hatte das Gefühl, als eine stärkere Version meiner selbst zurückzukehren“, fügte er hinzu.

Harry Styles verbringt den Großteil seines wunderbaren neuen Albums auf dem Dancefloor. „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ ist seine erste neue Musik seit vier Jahren – seit er das Pop-Game mit „Harry’s House“ im Sturm erobert und dann einfach hinter sich gelassen hat. Aber der kraftvollste Moment ist der leiseste. „Coming Up Roses“ ist das emotionale Herzstück des Albums, eine der wenigen Balladen, der einzige Song, den er ganz allein geschrieben hat. Es ist seine direkteste romantische Annäherung an einen klassischen Pop-Liebessong. Aber es ist die Art von romantischer Einladung, die beginnt mit: „Tell me your fears.“ Es geht wirklich um Zweifel und Verletzlichkeit – und genau deshalb trifft es so präzise, wo Harry gerade steht.