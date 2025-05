So will Trump den Klimaschutz in den USA komplett einstellen

US-Richter unter Trump nicht mehr sicher – heuern Schutz privat an

Bundesrichter sind besorgt, dass Donald Trump als Vergeltungsmaßnahme für Urteile gegen seine Regierung die US-Marshals , die sie schützen, abziehen könnte. Und erwägen angesichts der zunehmenden Bedrohung der Justiz, ihre eigene Sicherheitskräfte zu organisieren.

Überlegungen zu einer eigenen Sicherheitsstruktur

The Wall Street Journal berichtet , dass Richter Anfang März bei der halbjährlichen Sitzung der Judicial Conference, dem nationalen Entscheidungsgremium der Bundesgerichte, hinter verschlossenen Türen über eine Idee diskutiert haben. Sie wollen eine eigene Sicherheitsabteilung gründen. Mitglieder des Sicherheitsausschusses beschrieben die zunehmenden Bedrohungen nach Trumps Angriffen.

Präzedenzfälle für Entzug von Personenschutz

Die Befürchtungen der Justiz vor Vergeltungsmaßnahmen Trumps sind nicht unbegründet. Der Präsident hat in der Vergangenheit bereits Personen, die er als seine Feinde betrachtet, den Personenschutz entzogen. Darunter seinen ehemaligen Außenminister Mike Pompeo. Auch dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton. Trump hat kürzlich auch den Schutz durch den Secret Service für die erwachsenen Kinder des ehemaligen Präsidenten Joe Biden eingestellt.

Die Demokraten im Kongress teilen die Besorgnis der Richter. Unter der Führung von Senator Cory Booker haben sie letzte Woche einen Gesetzentwurf eingebracht. Der würde die Kontrolle über die US-Marshals von der Exekutive auf die Judikative übertragen. So können der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs und die Justizkonferenz einen Direktor ernennen.

„Präsident Trump hat durch seine Worte und Taten deutlich gemacht, dass er das Gesetz, gerichtliche Anordnungen, die Sicherheit unserer Richter und unsere Institutionen nicht respektiert“, erklärte Booker in einer Stellungnahme. „Der Kongress muss handeln. Einfach, um die Behörde in die Judikative zu überführen. Unsere US-Marshals sind für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit von entscheidender Bedeutung. Und müssen ihre Arbeit ohne politische Einmischung ausüben können.“

Gesetzesinitiative zur Stärkung der richterlichen Sicherheit

Laut einer Untersuchung von Reuters haben mindestens elf Familien von Bundesrichtern nach Urteilen gegen die Trump-Regierung mit Gewaltandrohungen oder Belästigungen zu kämpfen. Der US-Bezirksrichter Royce Lamberth hat mehrere Morddrohungen an sein Haus erhalten. Jemand schickte ein SWAT-Team zum Haus des US-Bezirksrichters John Coughenour, nachdem dieser eine der Verfügungen von Trump aufgehoben hatte. In einer E-Mail an die Schwester der Richterin am Obersten Gerichtshof Amy Coney Barrett wurde behauptet, dass sich eine Rohrbombe in ihrem Briefkasten befinde. Wobei sich diese Nachricht als Falschmeldung herausstellte.

Die Polizei teilte mit, dass andere Haushalte, die mit Barrett in Verbindung stehen, versuchte Pizzalieferungen erhalten haben. Viele Richter und ihre Familien wurden durch Pizzalieferungen an ihre Wohnadressen schikaniert. Was sie als Botschaft interpretieren, dass ihre Kritiker wissen, wo sie wohnen. Laut einer Untersuchung von Reuters haben mindestens elf Familien von Bundesrichtern nach Urteilen gegen die Trump-Regierung mit Gewaltandrohungen oder Belästigungen zu kämpfen.

Psychologische Kriegsführung durch Belästigungen

Drohungen gegen Richter und ihre Familien „sind letztlich Drohungen gegen die verfassungsmäßige Regierung. So einfach ist das“, sagte der US-Bundesrichter Richard Sullivan gegenüber Reuters.

Führende Persönlichkeiten der extremen Rechten – darunter der Präsident , Vizepräsident JD Vance , Elon Musk , die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karoline Leavitt und republikanische Gesetzgeber – haben Richter und ihre Familien offen angegriffen, wenn Richter Urteile gegen die Regierung gefällt haben.

Die Trump-Regierung hat sogar direkt gegen eine Richterin vorgegangen. Und die Bezirksrichterin Hannah Dugan aus Milwaukee unter dem Vorwurf festgenommen, sie habe einer undokumentierten Einwanderin geholfen, sich der Verhaftung zu entziehen. Generalstaatsanwältin Pam Bondi deutete an, Dugan sei „gestört“. Und halte sich für „über dem Gesetz stehend“.

Ein Beamter des Justizministeriums erklärte, die Bundespolizei werde „die Sicherheit der Bundesrichter weiterhin gewährleisten“.

Eskalation durch die Trump-Regierung

„Jede Andeutung des Gegenteils ist nicht nur absurd, sondern falsch“, erklärte der Beamte in einer Stellungnahme gegenüber dem Journal aus dem Weißen Haus.

Trotz zunehmender Bedrohungen sind die Mittel und das Personal für die US-Marshals in den letzten Jahren stagniert. Auch die Sicherheit der Gerichtsgebäude benötigt mehr Mittel, sagten Richter gegenüber dem Journal.

Seit den Präsidentschaftswahlen 2020 eskalieren die Drohungen gegen Staatsanwälte und Richter. Morddrohungen, Einschüchterungen, Doxxing und Belästigungen werden immer häufiger. Ronald Davis, ehemaliger Direktor der US-Marshals, sagte gegenüber ABC News im Februar, dass die Drohungen gegen Richter in „alarmierendem Ausmaß“ zugenommen hätten.

Regierung widerspricht Vorwürfen – mit Einschränkungen

Nach Angaben der US-Marshals hat sich die Zahl der Richter, die Drohungen erhalten, zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelt. Der Vorsitzende Richter des Obersten Gerichtshofs, John Roberts, schrieb in seinem Jahresbericht 2024 von einem „signifikanten Anstieg identifizierter Drohungen auf allen Ebenen der Justiz“. Seitdem haben Trump und seine Gefolgsleute ihren Zorn gegenüber der Justiz nur noch verstärkt, da Richter Urteile gegen die Einwanderungspolitik der Regierung, Versuche, die Bundesbürokratie zu dezimieren , und vieles mehr fällen.

Laut einer Studie des Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, stieg die anti-justizielle Rhetorik im Internet zwischen Mai 2024 und März 2025 um 327 Prozent . Die Ergebnisse der Studie „deuten darauf hin, dass eine Zunahme antidemokratischer Äußerungen von prominenten amerikanischen Persönlichkeiten der extremen Rechten wahrscheinlich Extremisten in den sozialen Medien dazu veranlasst hat, ebenfalls die Justiz anzugreifen. Was zu einem starken Anstieg gewalttätiger Äußerungen und Forderungen nach Amtsenthebung von Richtern auf mehreren Plattformen geführt hat“.

Antidemokratische Rhetorik als Brandbeschleuniger