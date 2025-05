Trump zu Elitesoldaten: „Kann machen, was ich will“

So will Trump den Klimaschutz in den USA komplett einstellen

Mit einer roten MAGA-Kappe auf dem Kopf sagte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Abschlussfeier in West Point am Samstag, dass er aufgrund seines Wahlsiegs tun könne, was er wolle.

Behauptung eines historischen Wahlsiegs

„Wir hatten den größten Wahlsieg“, sagte Trump vor den Kadetten der elitären Militärakademie der Vereinigten Staaten. „Das war am 5. November. Wir haben die Volksabstimmung mit Millionen von Stimmen gewonnen. Haben alle sieben Swing States gewonnen. Wir haben alles gewonnen. Wir haben ein großartiges Mandat erhalten. Und das gibt uns das Recht, alles zu tun, was wir wollen, um unser Land wieder groß zu machen. Und genau das werden wir tun.“

Lob für Militär und Eigenlob für dessen Wiederaufbau

Obwohl der Präsident es liebt, das Militär zu beleidigen , überschüttete er die Absolventen diesmal mit Lob. Er schrieb sich auch die Schaffung der Stärke des Militärs als Verdienst zu.

„In wenigen Augenblicken werden Sie Absolventen der elitärsten und traditionsreichsten Militärakademie der Menschheitsgeschichte sein“, sagte Trump. „Und Sie werden Offiziere der größten und mächtigsten Armee werden, die die Welt je gesehen hat. Und ich weiß das. Weil ich diese Armee wieder aufgebaut habe. Und ich habe das Militär wieder aufgebaut. Wir haben es in meiner ersten Amtszeit wieder aufgebaut, wie es noch niemand zuvor getan hat.“

Er sagte den Kadetten, sie seien „die ersten West Point-Absolventen des goldenen Zeitalters Amerikas. Dies ist das goldene Zeitalter. Ich sage Ihnen, ich verspreche Ihnen, wir befinden uns in einem neuen Zeitalter.“

Präsident beansprucht umfassende Machtbefugnis

Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass Trump unbegrenzte Macht für sich beansprucht. Trump veröffentlichte im Februar eine ähnliche Erklärung in den sozialen Medien. „Wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz“, schrieb er auf Truth Social und X.

Diese Idee wurde letztes Jahr vom Obersten Gerichtshof bestätigt, als die konservativen Richter entschieden, dass ein ehemaliger Präsident Anspruch auf umfassende Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung hat. Damals teilten Quellen Rolling Stone mit, dass eine zweite Trump-Regierung diese Entscheidung als Schutzschild gegen lästige Gesetze und Vorschriften nutzen würde, um ihre politische Agenda umzusetzen.

„Es ist wie Weihnachten“, sagte ein konservativer Anwalt, der Trump nahesteht, gegenüber Rolling Stone .

Kritik durch Justiz – Warnung vor autoritärem Machtanspruch

„Bei jeder Ausübung seiner Amtsgewalt“, warnte Richterin Sonia Sotomayor in ihrer abweichenden Meinung, „ist der Präsident nun ein König über dem Gesetz.“

Nur wenige Monate nach Beginn der zweiten Amtszeit von Trump hat seine Regierung die Rechte auf ein ordentliches Verfahren und Anordnungen von Richtern , darunter diejenigen des Obersten Gerichtshofs , missachtet, den in Maryland ansässigen Kilmar Abrego Garcia aus seiner Haft in El Salvador zurückzuholen.

Im März schickte Trump Hunderte venezolanischer Einwanderer ohne ordentliches Verfahren in ein berüchtigtes Gefängnissystem in El Salvador. und missachtete damit die Anordnung eines Richters aus Maryland. Diese Woche stellte ein Richter aus Massachusetts fest, dass Trump-Beamte gegen seine gerichtliche Anordnung verstoßen haben, die es der Regierung untersagt, Einwanderer ohne ordentliches Verfahren in Drittländer abzuschieben, als sie eine Gruppe von Häftlingen in den Südsudan , ein gefährliches und vom Krieg zerrüttetes Land, abschieben wollten.

Hoffnung auf uneingeschränkte Exekutivgewalt

Immer wieder haben Gerichte entschieden , dass die Maßnahmen der Trump-Regierung rechtswidrig sind. In einer Rede vor Kadetten in West Point äußerte Trump die Hoffnung, dass die Richter ihn nicht länger behindern. Und ihm erlauben werden, seine gesetzwidrigen Abschiebungen fortzusetzen, die er als notwendig darstellt, um eine kriminelle „Invasion“ an der Grenze zu stoppen. „Es ist nicht einfach. Aber hoffentlich werden uns die Gerichte erlauben, weiterzumachen“, sagte er.

Trump lobte separat seine bisherige Bilanz als Präsident.

„Unserem Land geht es gut“, sagte er den Kadetten. „Wir haben es sehr schnell geschafft, das Blatt zu wenden. Wir haben es geschafft.“

Internationale Anerkennung laut Trump

„Ich bin gerade aus dem Nahen Osten zurückgekommen, wo ich, wie Sie wissen, in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten war. Und ich kann Ihnen sagen, dass alle drei Staatschefs, die großen Staatsmänner dieser drei Nationen, dasselbe gesagt haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind jetzt heißer als je zuvor. Und vor einem Jahr war es so kalt wie nie zuvor. Das ist wahr. Wir sind das heißeste Land der Welt. Und die ganze Welt spricht darüber. Das ist eine Ehre für uns alle. Ich kann es kaum erwarten, den Ruhm zu sehen, der noch vor uns liegt.“

Angriff auf Diversity-Initiativen und Trans-Rechte

Trump nahm auch die Critical Race Theory und die Teilnahme von Transgender-Personen am Sport ins Visier. Anfang dieses Jahres löste West Point mehrere Clubs auf. Darunter den Asian-Pacific Forum Club, den Japanese Forum Club, den Latin Cultural Club, den National Society of Black Engineers Cub, das Native American Heritage Forum und den Society of Women Engineers Club. Alles eine Reaktion auf die Anordnung der Trump-Regierung, Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion ( DEI ) einzustellen.

„Wir haben unsere Truppen von spaltenden und erniedrigenden politischen Schulungen befreit“, sagte Trump. „Es wird keine kritische Rassentheorie oder ‚Transgender für alle‘ mehr geben, die unseren tapferen Männern und Frauen in Uniform oder irgendjemand anderem in diesem Land aufgezwungen werden. Und wir werden keine Männer in Frauensportarten spielen lassen.“

Beispiel Bryson Daily

Er lenkte die Aufmerksamkeit auf Bryson Daily, den Quarterback der West Point Footballmannschaft: „Ich glaube nicht, dass viele Frauen ihn tackeln wollen. Das glaube ich nicht. Wie verrückt ist das denn. Männer, die in Frauensportarten spielen? Wie verrückt ist das denn? So lächerlich, so erniedrigend. So erniedrigend für Frauen. Und damit ist Schluss. Das ist vorbei. Wir haben dem ein Ende gesetzt.“