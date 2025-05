So will Trump den Klimaschutz in den USA komplett einstellen

US- Präsident Donald Trump nutzte seine Rede zum Memorial Day am Montag, um damit zu prahlen, dass er im Amt sein werde, wenn die Fußballweltmeisterschaft 2026 und die Olympischen Sommerspiele 2028 in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Trump sieht sich als Architekt großer Sportereignisse

„Erstaunlich, wie sich die Dinge entwickeln“, staunte Trump. „Ich habe die Weltmeisterschaft bekommen, und ich habe die Olympischen Spiele bekommen.“

Besuch des Arlington National Cemetery

Nach einem Besuch des Arlington National Cemetery mit Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth, wo er einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niederlegte, scherzte Trump vor einer Menschenmenge, er sei froh, die US-Präsidentschaftswahlen 2020 verloren zu haben. Weil er so das bevorstehende 250-jährige Jubiläum der US-Armee feiern könne.

„Ich habe jetzt alles“ – Trump über verpasste Amtszeit

„In gewisser Weise bin ich froh, dass ich diese zweite Amtszeit verpasst habe. Denn dann wäre ich nicht euer Präsident. Und das ist das Wichtigste“, sagte Trump, bevor er vom Thema abkam. „Außerdem haben wir die Weltmeisterschaft. Und wir haben die Olympischen Spiele. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe diese vier Jahre verpasst. Und jetzt seht, was ich habe. Ich habe alles.“

Trump schaffte es nur, vier Minuten seiner Rede zu überstehen, bevor er einen Seitenhieb gegen die vorherige Regierung machte. Und sagte, dass Soldaten ihr Leben für die „edelste Republik, die jemals auf der Erde existiert hat“ gegeben hätten, während er nun dabei sei, das Land „in Ordnung zu bringen“.

Kritik an Grenzpolitik

„Das waren vier harte Jahre, die wir durchgemacht haben“, sagte Trump unter Applaus. „Wer hätte das zulassen können? Menschen strömen unkontrolliert über unsere Grenzen. Menschen tun Dinge, die unbeschreiblich sind. Und heute nicht diskutiert werden können.“

Fokus auf gefallene Veteranen

Dennoch widmete Trump den größten Teil seiner Rede den Familien der gefallenen Veteranen. „Jede Gold-Star-Familie kämpft noch lange nach dem Sieg weiter“, sagte Trump. „Heute heben wir euch empor und halten euch hoch. Danke, dass ihr Amerika das hellste Licht in eurem Leben geschenkt habt. Das habt ihr getan. Wir werden unsere gefallenen Helden niemals vergessen. Und wir werden niemals vergessen, was wir euch schuldig sind.“

Der Ton war deutlich düsterer als am Morgen, als Trump auf Truth Social einen Beitrag in Großbuchstaben und einem einzigen Satz veröffentlichte, in dem er sich über die Einwanderungspolitik, „USA-hassende Richter“ und „Monster, die unser Land in die Hölle stürzen wollen“ beschwerte.

Angriff auf „USA-hassende Richter“

„FROHE MEMORIAL DAY AN ALLE. EINSCHLIESSLICH DER ABSCHAUM, DER DIE LETZTEN VIER JAHRE DAMIT VERBRACHT HAT, UNSER LAND DURCH VERDREHTE RADIKALE LINKE IDEEN ZU ZERSTÖREN“, schrieb Trump. „DIE 21.000.000 MILLIONEN MENSCHEN ILLEGAL IN UNSER LAND EINREISEN LIESSEN, VON DENEN VIELE KRIMINELLE UND GEISTIG VERSTÖRTE SIND, DURCH EINE OFFENE GRENZE, DIE NUR EIN INKOMPETENTER PRÄSIDENT GENEHMIGEN KÖNNTE. UND DURCH RICHTER, DIE ES SICH ZUR AUFGABE GEMACHT HABEN, MÖRDER, DROGENHÄNDLER, VERGEWALTIGER, GANGMITGLIEDER UND FREIGELASSENE STRAFGÄNGER AUS ALLER WELT IN UNSER LAND ZU HOLEN. DAMIT SIE WIEDER RAUBEN, MORDEN UND VERGEWALTIGEN KÖNNEN – ALLES UNTER DEM SCHUTZ DIESER USA-HASSENDEN RICHTER, DIE UNTER EINER KRANKEN UND FÜR UNSER LAND SEHR GEFÄHRLICHEN IDEOLOGIE LEIDEN.“

Luft holen, und weiter:

„HOFFENTLICH WERDEN DER OBERSTE GERICHTSHOF DER VEREINIGTEN STAATEN UND ANDERE GUTE UND MITFÜHLENDE RICHTER IM GANZEN LAND UNS VOR DEN ENTSCHEIDUNGEN DIESER MONSTER RETTEN, DIE UNSER LAND IN DIE HÖLLE STREBEN. ABER FÜRCHTET EUCH NICHT. WIR HABEN IN DEN LETZTEN VIER MONATEN GROSSE FORTSCHRITTE GEMACHT. UND AMERIKA WIRD BALD WIEDER SICHER UND GROSSARTIG SEIN! NOCHMALS, FROHEN MEMORIAL DAY. UND GOTT SEGNE AMERIKA!“