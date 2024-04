Vier Jahre, nachdem Harvey Weinstein in New York wegen Vergewaltigung für schuldig befunden wurde, hat man nun das Urteil aufgehoben. Am Donnerstag entschied das New Yorker Berufungsgericht mit vier zu drei Stimmen zugunsten des Produzenten.

In einer 77-seitigen Entscheidung entschied die Mehrheit der Richter, dass der Richter, der Weinsteins Prozess beaufsichtigt hatte, den Staatsanwälten eines nicht hätte erlauben dürfen: Anklägerinnen, deren Anschuldigungen nicht Teil der Anklage gegen ihn waren, hatten im Prozess ausgesagt.

Alvin J. Bragg, der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, der derzeit ein Verfahren gegen Donald Trump führt, muss nun entscheiden, ob er Weinstein in einem neuen Prozess erneut anklagen will. Weinstein sitzt derzeit in einem Gefängnis in Rome im Bundesstaat New York ein. Die „Times“ berichtete, dass Weinstein nicht sofort ein freier Mann ist, da er in Kalifornien in einem anderen Fall von sexueller Nötigung zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Nach der Verhandlung wird er nach Kalifornien zurückgeschickt.

Weinsteins Anwalt antwortete nicht sofort auf die Anfrage von Rolling Stone nach einer Stellungnahme.

Harvey Weinstein: So kam das Gericht zu seinem ursprünglichen Urteil

Eine Jury befand Weinstein im Februar 2020 in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig – wegen eines Sexualverbrechens und einer Vergewaltigung dritten Grades. In der schwerwiegendsten Anklage, der sexuellen Nötigung, wurde er für nicht schuldig befunden. Die Anklage bezog sich auf zwei Opfer, eine ehemalige Produktionsassistentin namens Mimi Haleyi, die Weinstein beschuldigte, sie 2006 angegriffen zu haben (Anklage wegen eines Sexualverbrechens), und eine aufstrebende Schauspielerin, Jessica Mann, die sagte, Weinstein habe sie 2013 in einem Hotel vergewaltigt (Anklage wegen Vergewaltigung). Der Richter verurteilte Weinstein daraufhin zu 23 Jahren Gefängnis.

In seinem Urteil vom Donnerstag (25. April) schrieb Richter J. Rivera, dass die Entscheidung, andere Anklägerinnen aussagen zu lassen, Weinstein „stark benachteiligt“ habe. „Der Angeklagte [Weinstein] wurde von den Geschworenen wegen verschiedener Sexualstraftaten gegen drei namentlich genannte Klägerinnen verurteilt und behauptet nun in der Berufung, dass er nicht aufgrund der ihm zur Last gelegten Taten verurteilt wurde, sondern aufgrund irrelevanter, nachteiliger und ungeprüfter Behauptungen über frühere schlechte Taten“, schrieb Rivera. „Wir kommen zu dem Schluss, dass das Gericht fälschlicherweise Aussagen über nicht angeklagte, angebliche frühere sexuelle Handlungen gegen andere Personen als die Ankläger der zugrunde liegenden Straftaten zugelassen hat, weil diese Aussagen keinen wesentlichen Zweck erfüllten und nicht mit der Tatbegehung zusammenhingen.“

Anwälte der Zeugen sehen Urteil als Rückschritt

Die Ankläger, die ausgesagt haben, aber nicht Teil des Falles waren, werden als Molineux-Zeugen bezeichnet, was sich auf Zeugen bezieht, die über das Fehlverhalten eines Angeklagten sprechen können. Drei Molineux-Zeugen sagten aus. „Die heutige Entscheidung ist ein großer Rückschritt, wenn es darum geht, die Verantwortlichen für sexuelle Gewalttaten zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Anwalt Douglas H. Wigdor, der zwei der Molineux-Zeugen vertrat, in einer Erklärung. „Die Gerichte lassen routinemäßig Beweise für andere, nicht angeklagte Taten zu, wenn sie den Geschworenen helfen, die Absicht, den Modus Operandi oder den Plan des Angeklagten zu verstehen. Die Geschworenen wurden über die Relevanz dieser Zeugenaussagen belehrt und die Aufhebung des Urteils ist tragisch, da die Opfer dadurch einen weiteren Prozess durchstehen müssen.“

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.