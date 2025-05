Zehn Jahre Folter? Cassie Ventura trifft auf Sean Combs

Sean Combs: So funktioniert die „Shock and Awe“-Taktik der Staatsanwälte

Eineinhalb Jahre nachdem Casandra „Cassie“ Ventura ihre brisante Klage gegen ihren Ex-Freund Sean „Diddy“ Combs eingereicht hat, wird die R&B-Sängerin am Dienstag vor einem überfüllten Gerichtssaal aussagen. Um gegen den Mann zu zeugen, der sie nach eigenen Angaben mehr als ein Jahrzehnt lang emotional, körperlich und sexuell missbraucht hat.

Erster Auftritt vor Gericht seit der Trennung 2018

Venturas Auftritt vor Gericht wird das erste Mal sein, dass sie und Combs sich seit ihrer Trennung im Jahr 2018 persönlich sehen. Sie gilt als Hauptzeugin in dem Strafverfahren gegen Combs vor dem Southern District of New York. Und wird in der Anklageschrift als „Opfer 1“ bezeichnet. Combs hat sich in fünf Anklagepunkten der schweren Straftaten für nicht schuldig bekannt.

Streit um Auftritt der schwangeren Ventura vor der Jury

Combs‘ Anwalt, Marc Agnifilo, befürchtete, dass die Geschworenen voreingenommen gegenüber seinem Mandanten sein könnten, wenn sie Ventura, die im achten Monat schwanger ist, den Gerichtssaal betreten sähe. Am Montag bat Agnifilo den US-Bezirksrichter Arun Subramanian, Ventura bereits auf dem Zeugenstand Platz nehmen zu lassen, bevor die Geschworenen den Saal betreten.

„Ich denke, dass dies eine voreingenommene Haltung ist“, sagte Agnifilo in einer geschlossenen Sitzung vor den Eröffnungsplädoyers am Montag. ‚Eine Schwangerschaft ist etwas Schönes und Wunderbares. Sie ist aber auch eine Quelle potenzieller Sympathie.‘ Die Staatsanwaltschaft lehnte dies ab. Und argumentierte, es sei ‚zutiefst unangemessen‘, wenn das Gericht Zeugen mit einer Erkrankung anders behandele.

Inhalt und Bedeutung von Cassies Aussage

Ventura wird voraussichtlich während der gesamten ersten Woche des Prozesses aussagen. Sie wird eine Aussage machen, die ihrer erschütternden und detaillierten Zivilklage vom November 2023 entspricht, die die Ermittlungen des FBI ins Rollen brachte. Combs, der einst als unantastbarer Milliardär galt, muss nun mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen, wenn er wegen der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte verurteilt wird.

Florez beschreibt mutmaßlichen Übergriff in Hotel-Lobby

Ventura wird die dritte Zeugin sein, die in dem aufsehenerregenden Prozess aussagt, der voraussichtlich acht Wochen dauern wird. Am Montag hörten die Geschworenen die Aussage von Israel Florez. Einem ehemaligen Sicherheitsmanager, der im inzwischen geschlossenen InterContinental Hotel in Century City, Los Angeles, gearbeitet hatte. Florez sagte aus, er sei unmittelbar nach dem Vorfall im März 2016 dabei gewesen, als Combs Ventura getreten und an einer Reihe von Aufzügen entlanggeschleift habe.

Videoaufnahmen untermauern Missbrauchsvorwürfe

Das Überwachungsvideo des Angriffs, das CNN im vergangenen Jahr veröffentlichte und den Geschworenen am Montag gezeigt wurde, zeigt, wie Combs Ventura verfolgt und dann zu Boden wirft. Florez behauptete, Combs habe einen „teuflischen Blick“ gehabt. Und ihm Bargeld angeboten, um den Vorfall zu vertuschen. Was er jedoch abgelehnt habe. Florez gab an, Ventura beim Verlassen des Hotels mit einem bläulichen Auge gesehen zu haben. Und sie gefragt zu haben, ob sie wolle, dass er die Polizei rufe. Was sie jedoch ablehnte.

Escort Daniel Phillip berichtet von „Freak-Offs“

Der männliche Escort Daniel Phillip sagte ebenfalls am Montag aus. Und gab eine detaillierte und explizite Aussage über die zahlreichen „Freak-offs“, die er zwischen 2014 und 2016 mit Ventura und Combs hatte.

Gewalt, Kontrolle und sexualisierte Gewalt in der Beziehung

Obwohl Phillip anfangs begeistert war, „mit so berühmten Leuten zu tun zu haben“, sagte er aus, dass seine Begeisterung nachließ, als er zum ersten Mal behauptete, Combs bei einem „Freak-off“ Ventura angegriffen zu haben. Combs rief Ventura ins Schlafzimmer. Aber als sie nicht sofort kam, warf Combs laut Phillip eine Schnapsflasche in ihre Richtung, die gegen die Wand schlug. Combs soll Ventura dann an den Haaren zurück ins Zimmer gezogen haben. Wo er Schläge hörte und Ventura sich entschuldigte und sagte: „Es tut mir leid, es tut mir leid!“

Cassies Abhängigkeit und Isolation laut Staatsanwaltschaft

Nach diesem Vorfall sagte Phillip, er habe während der „Freak-Offs“ mit Ventura und Combs sexuelle Probleme gehabt. Als sie einmal bei einem weiteren „Freak-Off“ allein gelassen wurden, habe er Ventura vor der „Gefahr“ gewarnt, in der sie seiner Meinung nach schwebte. Und sie gefragt, warum sie bei Combs bleibe, obwohl er sie „schlage“. Phillip sagte, Ventura habe versucht, ihn zu beruhigen. Und gesagt, es werde schon alles gut.

Als Ventura 2005 den 37-jährigen Combs kennenlernte, war sie eine aufstrebende 19-jährige Sängerin, die sich darauf freute, einen Plattenvertrag bei Bad Boy zu unterschreiben. Als sie 21 wurde, begann Combs, sie romantisch zu umwerben. Was in einem angeblichen erzwungenen Kuss im Badezimmer in der Nacht ihrer 21. Geburtstagsfeier gipfelte.

Verteidigungsstrategie von Combs‘ Anwälten

Schließlich, so die Staatsanwaltschaft, zwang Combs Ventura, Sex mit männlichen Escorts zu haben, während er zusah und masturbierte. Wenn sie sich weigerte, schlug Combs sie laut der Staatsanwaltschaft. Und versorgte sie regelmäßig mit Drogen, um sie wach und gefügig zu halten. Ventura behauptete, sie müsse in Hotels und Combs‘ Villa campen, bis die blauen Flecken von den Schlägen verschwunden waren.

Als Ventura sagte, sie wolle Combs entkommen, habe sein Team ihr aufgespürt. Und sie dazu gedrängt, zu ihrem angeblich missbräuchlichen Label-Chef zurückzukehren. Außerhalb des Schlafzimmers kontrollierte Combs angeblich alle Aspekte von Venturas Leben und Karriere.

Fokus auf Einvernehmlichkeit und Vermutung finanzieller Motive

Zwar räumte Combs‘ Team in seinen Eröffnungsplädoyers ein, dass der Mogul Ventura körperlich misshandelt habe. Doch erinnerte es die Geschworenen daran, dass Combs in diesem Fall nicht wegen häuslicher Gewalt angeklagt sei. Stattdessen behaupten sie, Ventura sei eine mündige Erwachsene gewesen und habe persönliche Motive gehabt, eine Beziehung mit Combs einzugehen und später rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten. „Fragen Sie sich selbst, warum“, sagte Geragos. „Die Antwort lautet: Geld.“

Gesellschaftlicher Kontext von Missbrauch und Kontrolle

Letzte Woche behaupteten Combs‘ Anwälte, Ventura sei eine voll handlungsfähige und unabhängige Frau. Was darauf hindeute, dass es nicht ihrer Natur entspreche, zu etwas gezwungen zu werden. Richter Subramanian wies diese Behauptung umgehend zurück. „Starke Menschen können genauso wie schwache Menschen zu etwas gezwungen werden“, sagte Subramanian.