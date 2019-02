Heavy Shit: „Life Metal“ – Neues Album von Sunn O))) und Steve Albini

Nach fast zwei Jahrzehnten kehren die US-Amerikaner mit neuen Songs zurück. Lewis musste seine Tour in 2018 wegen einer Krankheit absagen.

Good News: Huey Lewis und seine Band sind wieder da. Nach einer viel zu langen Pause veröffentlichen sie endlich wieder neues Material. Der 68-jährige und seine Mitstreiter haben sich mit BMG auf einen Vertrag geeinigt und werden ihre erste Platte seit „Plan B“ von 2001 herausbringen. „Wir sind schon sehr aufgeregt wegen unseres neuen Albums und können es kaum erwarten, es endlich unseren Fans zu präsentieren. Ganz ehrlich, es gehört zu unseren besten Arbeiten überhaupt“, so Lewis selbstbewusst, wie es in einer Pressemitteilung natürlich auch nicht anders zu erwarten war. Morbus-Menière Vor weniger als einem Jahr hatte den News-Sänger noch…