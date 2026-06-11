Helene Fischer in Berlin: Anreise, Setlist und Einlass-Tipps

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Helene Fischer geht auf große 360-Grad-Stadion-Tour – am 13. Juni ist Berlin dran. Doch wie kommt ihr am besten durch das Großstadtgetümmel zum Stadion, und welche Songs erwarten euch?

Anreise

Rund ums Olympiastadion wird es voll, und nach Showende setzen sich Zehntausende gleichzeitig in Bewegung. Der ÖPNV ist daher die mit Abstand entspannteste Option.

S-Bahn: Die S3 und S9 halten am Bahnhof Olympiastadion. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß – über den Ausgang Flatowallee rund 200 Meter zum Südtor, über den Ausgang Trakehner Allee etwa 250 Meter zum Osttor.

U-Bahn: Die U2 bringt euch bis Olympia-Stadion. Von dort sind es rund 500 Meter zum Osttor und etwa 870 Meter zum Südtor.

Bus: Die Linien M49 und 218 fahren zur Haltestelle Flatowallee, die 104 zum U-Bahnhof Neu-Westend.

Aus den meisten Berliner Bezirken solltet ihr je nach Startpunkt 30 bis 60 Minuten einplanen. Wer aus Brandenburg oder dem Umland kommt, rechnet besser noch Puffer für Umstiege und volle Züge ein – und drückt die Daumen, dass die Deutsche Bahn pünktlich bleibt.

Mit dem Auto

Möglich, aber nichts für schwache Nerven. Die Parkplätze rund ums Stadion sind begrenzt und überwiegend kostenpflichtig: Olympischer Platz (kostenlos, Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen), PO1 (20 Euro), PO4 (25 Euro, Vorabkauf über Ticketmaster möglich), PO5 (barrieregerechte Stellflächen nach Verfügbarkeit) sowie PO7 (20 Euro). Parkscheine gibt es nach Verfügbarkeit vor Ort. Wohnmobile und Anhänger sind nicht zugelassen. Wer mit dem Auto kommt, fährt besser sehr früh los.

Mit dem Fahrrad

Auch auf dem Rad lässt sich die Show bequem erreichen. Gerade aus Charlottenburg, Westend, Wilmersdorf oder Spandau ist das Fahrrad eine gute Wahl – und nach der Show kommt man damit oft schneller aus dem unmittelbaren Bereich heraus. Aufs Gelände dürfen die Räder allerdings nicht, also im Umfeld abstellen und ein gutes Schloss nicht vergessen.

Einlass und Zeitplan

Der offizielle Einlass beginnt um 17 Uhr, danach läuft ein DJ-Programm bis zum Hauptauftritt. Helene Fischer betritt voraussichtlich gegen 19:30 Uhr die Bühne, Schluss ist gegen 22:15 Uhr.

Die Show findet ohne Pause statt – Getränke holen und Toilettengang also vorher erledigen.

Die Setlist

Eine offizielle Berlin-Setlist gibt es noch nicht. Verlässlichster Anhaltspunkt ist der Tour-Auftakt in Dresden vom 10. Juni – erfahrungsgemäß ändert sich an einer Stadion-Setlist im Tourverlauf wenig. Folgende Songs standen beim Auftakt auf dem Programm:

1. Jetzt oder Nie

2. Unser Tag

3. Genau dieses Gefühl

4. Flieger

5. Feuer am Horizont

6. Hundert Prozent

7. Mitten im Paradies

8. Die Hölle morgen früh

9. Von hier bis unendlich

10. Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n

11. Schau mal herein

12. Mit keinem Andern

13. Medley: Te Quiero / Marathon / Nur mit dir / Vamos a Marte / Liebe ist ein Tanz / Viva La Vida / Das Karussell in meinem Bauch / Fehlerfrei

14. Warum? (neuer Song)

15. Null auf 100

16. Und morgen früh küss ich dich

17. Spiele

18. Rausch

19. Wir zwei

20. Regenbogenfarben

21. Wir werden eins

22. Atemlos durch die Nacht

23. An meiner Seite (neuer Song)

24. Blitz

25. Herzbeben

26. Achterbahn

27. Heute Nacht

28. Phänomen

Mit „Warum?“ und „An meiner Seite“ stehen gleich zwei neue Songs im Set. „Heute Nacht“, der offizielle Begleitsong der WM-Berichterstattung von MagentaTV, fehlt erwartungsgemäß ebenfalls nicht.

Was darf rein – und was nicht

Erlaubt sind nur Taschen bis maximal DIN A4 (rund 21 × 29,7 cm). Größere Rucksäcke, Handtaschen oder Koffer bleiben draußen – eine Gepäckabgabe gibt es vor Ort nicht.

Verboten sind unter anderem Glasflaschen, Dosen und Hartverpackungen, professionelle Kameras, GoPros und Tablets, Selfie-Sticks, Laserpointer, mitgebrachte Speisen und Getränke, große Powerbanks, Klappstühle, Regenschirme, große Fahnen und Fahnenstangen sowie sämtliche Drogen einschließlich Cannabis. Zertifizierte Assistenztiere sind ausgenommen.

Bezahlen: Cashless

Im Catering wird ausschließlich bargeldlos bezahlt – per EC-Karte, Kreditkarte oder Mobile Payment. Bargeld allein nützt nichts.

Wetter und Kleidung

Open Air im Juni heißt in Berlin: tagsüber oft warm, abends im Stadion spürbar kühler – und je nach Platz kann es ziehen. Eine leichte Jacke lohnt sich. Da Regenschirme nicht erlaubt sind, gehört bei unsicherer Wetterlage ein Regenponcho ins Gepäck.