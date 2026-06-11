Helene Fischer schwebt über Fans: So war die Jubiläumsshow in Dresden

Helene Fischer geht anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums auf große Stadiontour. Am 10. Juni startete sie in Dresden und gab Fans in anderen Städten einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Größtes Novum: die 360-Grad-Bühne. Sie scheint der neue Bühnenstandard für Stadiontouren zu werden. Erst Bad Bunny, dann Metallica und jetzt Helene Fischer – der Trend ist schlicht nicht aufzuhalten. Natürlich bleibt er Künstlern vorbehalten, die ein ganzes Stadion füllen können. Wer das schafft, dem eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.

Helene Fischer hängt in den Seilen

Gleich mehrmals nutzt der Schlagersuperstar eine besondere Konstruktion, um ihre Fans zu beeindrucken: eine Seilbahn. Keine für Kinder, sondern eine, in der man sich recken und strecken kann, wie man möchte. So schwebt Helene Fischer in verschiedenen Outfits über und an den Fans vorbei. Die Stimmung ist ungefähr so ekstatisch wie wenn der Ryanair-Pilot nach dem Flug von Frankfurt nach Mallorca gelandet ist: Alle klatschen. Hinzu kommen kreischende Fans, wenn Fischer über sie hinweggleitet und in ihrer Seil-Trapez-Konstruktion elegant eine 180-Grad-Rückwärts-Flick-Flack vollführt.

Emotionaler Höhepunkt war eine ganz besondere Liebeserklärung. Zum neuen Song „An meiner Seite“ schwebte sie gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Seitel in der Seil-Trapez-Konstruktion – eine Showeinlage, die zwischen Thomas Seitel als Wellenreiter auf Helene Fischer und gewagten Akrobatikposen hin und her wechselte.

Show oder Musik? Die Fans sind gespalten

Genau diese Showeinlagen führten in den Kommentarsektionen zu gespaltenen Meinungen. Einerseits werden die großartige Show und die beeindruckenden Performances bejubelt, andererseits fragt man sich, ob die Show die Musik in den Hintergrund drängt.

Letztendlich handelt es sich um Schlager, und die Showeinlagen passen. Egal ob alte Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ oder neue Songs – die meisten Fans sind begeistert und freuen sich auf mehr.

Mit über 30 Songs, die am Dresdner Abend zu hören waren, kann sich kein Fan über mangelnde Hits beschweren. Auch der neu gekürte WM-Song „Heute Nacht“ durfte nicht fehlen. Wer also auf akrobatische Einlagen, Hits zum Mitklatschen und eindringliche Melodien steht, kann Helene Fischer ab sofort auf einem ihrer Tourstops erleben. Das nächste Konzert findet am 13. Juni im Olympiastadion in Berlin statt; beendet wird die 360-Grad-Tour in der Allianz Arena in München am 17. Juli.