Helene Fischer: Nachholtermine für abgesagte Berlin-Konzerte

Helene Fischer leidet zur Zeit an einem grippalen Infekt. Auch um ihre Stimme zu schonen, entschied sich die „Atemlos“-Sängerin gemeinsam mit ihren Ärzten, zwei Gigs in der Merceds-Benz-Arena in berlin (am 06. und 07. Februar) kurzfristig ausfallen zu lassen. Viele Fans reagierten zwar enttäuscht, zeigten aber Verständnis.

Nur wenige Tage nach der Meldung kündigt Helene Fischer nun bereits die Nachholtermine für die ausgefallenen Konzerte an.

Helene Fischer live 208 in Berlin

Mercedes-Benz-Arena – Sa., 10.03.2018

Mercedes-Benz-Arena – So., 11.03.2018

Konzertbeginn ist jeweils 20.00 Uhr

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten für den jeweils neuen Termin ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Nach aktuellem Stand finden die Konzerte vom 09. bis 11. Februar 2018 planmäßig statt.