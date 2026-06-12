Helene-Fischer in Berlin: „Mugler x Helene Fischer“ Pop-up-Store

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Es duftet in Berlin bereits nach Helene Fischer. Die Schlagersängerin spielt am Freitag, den 13. Juni, ihr Konzert im Olympiastadion. Die Vorfreude liegt schon in der Luft – und mit ihr eine Duftwolke rund um den „Mugler X Helene Fischer“ Pop-up-Store.

Senfgelber Bus am Breitscheidplatz

Einen Tag vor dem Konzert, eröffnet der Pop-up-Store in einem senfgelben Bus. Die Parfummarke kooperiert dabei mit Helene Fischer. Fans können an beiden Tagen zum Breitscheidplatz in Berlin kommen und sich dort Parfums sowie weitere Produkte angeln – oder besser: fischen.

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Der Parfumbus hat jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Wer früh erscheint, kann eine Mugler-Pouch mit originaler Helene-Fischer-Signatur ergattern: Die ersten 20 Newsletter-Anmeldungen erhalten das Geschenk – sofern sie noch verfügbar sind.

Alien-Pulp, Überraschungen und Challenges

Helene Fischer ist das neue Gesicht des Alien-Pulp-Dufts, einer neuen Interpretation des Kultdufts. Auch dieser dürfte im Pop-up zu schnüffeln sein. Laut einem Instagram-Post von „Berlin Event Passanger“ sind zudem weitere Überraschungen sowie kleine Geschenke geplant. Wer möchte, kann außerdem an kleinen Aktionen und Challenges teilnehmen – vielleicht reicht ein Helene-Fischer-Song für ein Alien-Pröbchen? Für manche Nasen wäre das wohltuend, für manche Ohren wohl kaum.

Dem Duft ins Olympiastadion folgen

Wer Alien-Pulp testen möchte, aber den Pop-up-Store verpasst: Morgen im Olympiastadion dürfte der Duft ohnehin allgegenwärtig sein. Einfach der Duftwolke folgen. Wer noch dabei sein möchte – ob wegen Geruch oder Musik: Die günstigsten noch verfügbaren Ticketkategorien liegen bei etwa 93 Euro. Das Parfumerlebnis ist dann inklusive.

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Nach einer Jubiläumsshow in Dresden am 10. Juni ist Helene Fischers zweiter Halt Berlin. Danach folgen 12 weitere Konzertabende vor dem großen Finale in München am 17. Juli. Fans können sich auf spektakuläre Akrobatik in hohen Höhen, eine 360-Grad-Rundbühne und ganz viel Schlager freuen.