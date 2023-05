Herbert Grönemeyer in Berlin: Zwei Open-Air-Konzerte in der Waldbühne

Herbert Grönemeyer kommt in die Hauptstadt: Vor gut zwei Wochen startete Herbert Grönemeyer seine Live-Tournee 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach bislang zehn Hallenkonzerten in Deutschland und Wien beginnen nun seine Open-Air-Konzerte. Am 5. und 6. Juni hält er dafür in der Berliner Waldbühne. Auf der Tour präsentiert Herbert Grönemeyer in Berlin, neben zahleichen alten Songs, sein neues Album „Das ist los“. Es ist das 16. Studioalbum des Künstlers und erschien am 24. März 2023.

Ursprünglich war in Berlin nur ein Konzert geplant. Doch kurz nach dem Beginn des Vorverkaufs im Oktober letzten Jahres war die Nachfrage bereits so groß, dass eine Zusatzshow in den Tourplan aufgenommen wurde. In Berlin wird Grönemeyer nun zwei Mal hintereinander auftreten: Auf das erste Waldbühnen-Konzert am 5. Juni folgt ein zweites am 6. Juni.

Insgesamt vier Open-Air-Konzerte spielt Herbert Grönemeyer gemeinsam mit seiner Band in diesem Juni. Los geht es diesen Freitag, den 2. Juni 2023, in Frankfurt. Am Samstag tritt er in der Leipziger Red Bull Arena auf. Nach dem Konzert in Leipzig spielen Grönemeyer und seine Band an zwei Tagen in der Berliner Waldbühne. Beendet wird die Tournee am 6. Juni in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Als musikalische Unterstützung hat Grönemeyer auf seiner „Das ist los Tour 2023“ die Berliner Singer-Songwriterin Balbina mit dabei. Balbina wird als Support-Act um 19:00 Uhr für Herbert Grönemeyer eröffnen. Der Einlass beginnt um 16:30 Uhr.

Herbert Grönemeyers Setlist:

1. Tau

2. Das ist los

3. Bist du da

4. Sekundenglück

5. Kopf hoch, tanzen

6. Steigerlied

7. Bochum

8. Männer

9. Was soll das

10. Vollmond

11. Eine Tonne Blei

12. Der Schlüssel

13. Doppelherz / Iki Gönlüm

14. Musik nur, wenn sie laut ist

15. Oh Oh Oh

16. Herzhaft

17. Der Weg

18. Behutsam

19. Deine Hand

20. Mensch

21. Alkohol

22. Angstfrei

23. Bleibt alles anders

24. Turmhoch

25. Flugzeuge im Bauch

26. Zeit, dass sich was dreht

27. Urverlust

28. Halt mich

29. Demo (Letzter Tag)

30. Mein Lebensstrahlen

31. Land unter

32. Mambo

33. Morgen

34. Immerfort

35. Einmal nur in unserem Leben

Tickets für Herbert Grönemeyer in Berlin:

Tickets für das Konzert am 5. Juni sind leider bereits ausverkauft. Für den Zusatztermin am 6. Juni gibt es noch Tickets von Fan zu Fan auf Eventim. Alternativ kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen. Die Tickets kosten circa 80 Euro.

Adresse & Anfahrt:

Waldbühne Berlin

Am Glockenturm

14053 Berlin

Anfahrt mit Öffis:

Die Waldbühne lässt sich am besten mit der S-Bahn erreichen. Mit den Linien S3 oder S9 zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein Fußweg von circa zehn Minuten bis zur Waldbühne. Mit den Linien S3 und S9 erreicht man den S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es ein Fußweg von etwa 15 Minuten bis zur Waldbühne.

Mit der U-Bahn der Linien der U2 erreicht man den U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus sind es circa 20 Minuten zu Fuß bis zur Waldbühne.

Anfahrt mit Auto:

Die Anreise mit dem PKW erfolgt über die A100. Von der Ausfahrt Kaiserdamm Süd gelangt man vom Kaiserdamm weiter auf die Heerstraße. Von hier einfach rechts in die Passenheimer Straße abbiegen, um zu dem Parkplatz P07 der Waldbühne zu gelangen.

Für Konzertbesucher, die mit dem Auto anreisen, steht der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Dazu einfach die Zufahrt über die Passenheimer Straße nutzen (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet.

Wetter:

Am Montag, den 5. Juni wird es sonnig, aber bewölkt in Berlin. Die Tagestemeperaturen liegen bei angenehmen 22 Grad Celsius. In der Nacht kühlt es sich voraussichtlich auf knapp 12 Grad ab.

Auch am Dienstag, den 6. Juni wird der Himmel über Berlin voraussichtlich überwiegend bewölkt sein. Mit 23 Grad wird es auch an diesem Konzerttag angenehm warm. Nachts können die Temperaturen auf circa 12 Grad abfallen.