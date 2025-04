Hier gibt es die Premiere von „DEPECHE MODE: M”

Wann und wo „Depeche Mode: M“, der Konzertfilm von Depeche Mode, hierzulande zu sehen sein wird, ist noch unklar. Klar ist dafür nun, wo der Film seine internationale Premiere feiern wird, und wann. Am 05. Juni 2025 wird der Streifen in der Wahlheimat von Dave Gahan zu sehen sein. In New York City, beim Tribeca Festival. Das vermeldet der offizielle Depeche-Mode-Channel auf Facebook.

„DEPECHE MODE: M“ gehört zur offiziellen Festival-Auswahl und wird am Donnerstag, den 5. Juni beim Tribeca Festival 2025 Premiere haben“, heißt es. „Nach der Premiere gibt es ein Gespräch mit DM und Regisseur Fernando Frias. Weitere Informationen zu Festivaltickets und Pässen finden Sie auf der Tribeca-Website — tribecafilm.com Tribeca #Tribeca2025“

Dort also kann man versuchen, Tickets für die „M“-Premiere zu ergattern. Ganz so einfach ist das aber nicht. Wer nach „Depeche Mode: M“ auf der Tribeca-Seite sucht, findet aktuell nichts. Man müsste also für 100 Dollar den Gesamtpass für das Filmfestival buchen, um möglicherweise beim Depeche-Mode-Event dabei sein zu können.

200.000 Fans

„Depeche Mode: M“ soll später in diesem Jahr in die weltweiten Kinos kommen, wie Sony Music immerhin vermeldete.

Depeche Mode: M fängt die Band auf der Bühne während ihrer „Memento Mori“-Tour in Mexiko-Stadt ein. Dort trat sie im September 2023 vor schätzungsweise 200.000 Fans auf. Der Konzertfilm – mit Zwischensequenzen und Archivmaterial von diesen Shows – wurde von Fernando Frias gedreht. Er ist der mexikanische Filmemacher hinter dem Film I’m No Longer Here aus dem Jahr 2019.

Der Film soll „einen Einblick in den zeitlosen globalen Einfluss der Band und eine kraftvolle Hommage an die unzerbrechliche Verbindung zwischen Musik, Tradition und dem menschlichen Geist“ bieten, fügte die Band hinzu. Ähnliches Feeling vielleicht wie „Spirits in the Forest“, das tausende Fans aus aller Welt 2018 zur Anreise in die Berliner Waldbühne zeigte. Depeche Mode: M wird noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Über die Auswertung fürs Heimkino oder die Veröffentlichung eines Live-Albums ist noch nichts bekannt.