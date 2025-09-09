Hier gibt’s die Märklin-Modellbahn zu Ehren von AC/DC

Dies ist die Epstein-Notiz, deren Existenz Trump bestreitet

Radiohead: Klartext zu neuen Songs bei der Europa-Tournee

Die „Rock’n’Roll Train“ von AC/DC ist in Zukunft nicht mehr nur metaphorischer Art, sondern fassbar und fahrtüchtig: Der Modelleisenbahnhersteller Märklin bringt eine Lokomotive und drei Wagen heraus, die an AC/DCs Album „Black Ice“ aus dem Jahr 2008 erinnern sollen.

„Die Legende rollt auf Schienen“

„AC/DC-Fans, haltet eure Hörner fest!“, informiert Märklin. „Die Legende ist zurück – und sie rollt auf Schienen! Die lang ersehnte AC/DC-Black Ice-Lokomotive wird endlich vorgestellt und ist bereit, eure Sammlung zu rocken. Ein donnerndes Meisterwerk für echte Rocker“, wirbt der Hersteller.

„Diese Lok ist mehr als nur ein Modell. Sie ist eine Hommage an die unvergessliche ‚Black Ice‘-Tour, ein Stück Rockgeschichte für euer Zuhause. Mit ihren markanten Hörnern und dem detailgetreuen Design bringt sie die geballte Energie der Bühne direkt in eure Vitrine oder auf eure Anlage.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie der METAL HAMMER berichtete, ist die Eisenbahn aber kein billiger Spaß: Die „Black Ice“-Lokomotive soll 599 Euro kosten. Der „For Those About To Rock“-Wagen, der „Hells Bells“-Wagen sowie der „Stiff Upper Lip“-Wagen werden für jeweils 79,99 Euro zum Verkauf stehen. Die Auslieferung der Artikel soll ab Oktober 2025 erfolgen.

„Black Ice“ ist das 14. internationale Studioalbum von AC/DC. Es erschien am 17. Oktober 2008. Es ist auch das letzte Album mit dem Rhythmusgitarristen und Bandmitbegründer Malcolm Young, der an den Aufnahmen des Nachfolgeralbums aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen konnte.