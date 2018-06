Weiterlesen Lily Allen postet zwei Vagina-Fotos – will sie Helene Fischer Konkurrenz machen? Lily Allen geht aufs Ganze und zeigt im Gegensatz zu ihrer Kollegin Helene Fischer unten alles. Aufregung bei Fans von Helene Fischer: Für ihr kommendes Remix-Album „Flieger – The Mixes“ lässt Helene Fischer nicht nur tief in ihr Dekolleté blicken, ihr knappes Oberteil suggeriert auch noch, dass sie gar keine Unterhose trägt. Ihre Hände hält sie schützend vor ihren Schritt. Als Ende Mai ein Foto des Plattencovers veröffentlicht wurde, stand die Schlagerwelt für einen Augenblick lang still. Auf Facebook gab es teils heftigste Reaktionen zu dem Foto und viele Fans fragten sich, ob Helene Fischer wirklich kein Höschen auf dem Foto trägt.

Jetzt meldet sich Helene Fischer

Jetzt war Helene Fischer zu Gast in der österreichischen Sendung „Willkommen Österreich“ und dort wurde sie natürlich auch auf das brisante Plattencover angesprochen. Und dann kam der Moment der Wahrheit und für viele Fans sicherlich eine große Enttäuschung:

Keine Angst, ich hatte ein Höschen an.

Das versicherte die 33-jährige Schlagersängerin auf Nachfrage der beiden Moderatoren Christoph Grissemann und Dirk Stermann. Und weiter noch: „Das Foto war ein Schnappschuss“ gab Helene Fischer zu verstehen. Außerdem erklärte sie noch, dass solche Posen in der Modewelt Gang und Gäbe seien. Die Höschen-Akte Helene Fischer dürfte damit geschlossen sein.

Helene Fischer auf Tour

„Flieger – The Mixes“ erschien am 01. Juni 2018. Darüber hinaus ist Helene Fischer in diesem Jahr auch auf großer Stadion-Tour unterwegs. Hier die Termine:

23.06.2018: Leipzig, Red Bull Arena

24.06.2018: Leipzig, Red Bull Arena

26.06.2018: Basel, St. Jakob-Park

29.06.2018: München, Olympiastadion München

01.07.2018: Nürnberg, Stadion Nürnberg

03.07.2018: Gelsenkirchen,VELTINS-Arena

06.07.2018: Düsseldorf, ESPRIT arena

08.07.2018: Berlin, Olympiastadion Berlin

11.07.2018: Wien, Ernst-Happel-Stadion

14.07.2018: Hamburg, Volksparkstadion

15.07.2018: Hamburg, Volksparkstadion

17.07.2018: Hannover, HDI Arena

20.07.2018: Frankfurt am Main, Commerzbank-Arena

22.07.2018: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Anfang des Jahres musste Helene Fischer aufgrund einer Krankheit mehrere Konzerte absagen. Fans machten sich natürlich große Sorgen und die Gerüchteküche brodelte gewaltig – von schwanger bis todkrank war alles drin. Helene Fischer dementierte aber schnell alle Gerüchte: Sie sei nicht todkrank.