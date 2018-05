„Sex sells“, vor allem in der Unterhaltungsbranche. Das weiß auch Helene Fischer (33), die sich auf Fotos und Konzerten immer wieder in freizügigen Outfits und Posen zeigt. Doch so weit wie JETZT ist sie bisher noch nie gegangen.

Denn für ihr kommendes Remix-Album „Flieger – The Mixes“ lässt Helene Fischer nicht nur tief in ihr Dekolleté blicken, ihr knappes Oberteil suggeriert auch noch, dass sie gar keine Unterhose trägt. Ihre Hände hält sie schützend vor ihren Schritt.

Helene Fischer "Flieger – The Mixes" "Flieger – The Mixes" steht auf der Startbahn. Ready for take off und ab sofort vorbestellbar: www.helene-fischer.de#flieger #themixes #newsingle #newrelease #helenefischer #helenefischerlive Gepostet von Helene Fischer am Freitag, 18. Mai 2018

Gemischte Reaktionen bei Facebook

Weiterlesen Video: Helene Fischer kippt einen Liter Bier in sich hinein Ohne mit der Wimper zu zucken exte die Sängerin bei einem Konzert in Mannheim eine Maß Bier. Auf dem sozialen Netzwerk sind die Reaktionen allerdings äußerst durchwachen und größtenteils negativ. „Unterste Schublade“ und „sexistisch“ finden die Fans von Helene Fischer. Aber auch davon, dass das Foto einfach nur „peinlich und billig“ sei, ist auf Facebook die Rede. Mache Fans nehmen es allerdings auch mit Humor und Helene Fischer freut sich vermutlich über die Publicity. Wenn sie dann allerdings vor Freude die Hände in die Luft reißt, sollte sie sicherstellen, vorher eine Hose anzuziehen.

„Flieger – The Mixes“ erscheint am 01. Juni 2018. Darüber hinaus ist Helene Fischer in diesem Jahr auch auf großer Stadion-Tour unterwegs. Hier die Termine:

23.06.2018: Leipzig, Red Bull Arena

24.06.2018: Leipzig, Red Bull Arena

26.06.2018: Basel, St. Jakob-Park

29.06.2018: München, Olympiastadion München

01.07.2018: Nürnberg, Stadion Nürnberg

03.07.2018: Gelsenkirchen,VELTINS-Arena

06.07.2018: Düsseldorf, ESPRIT arena

08.07.2018: Berlin, Olympiastadion Berlin

11.07.2018: Wien, Ernst-Happel-Stadion

14.07.2018: Hamburg, Volksparkstadion

15.07.2018: Hamburg, Volksparkstadion

17.07.2018: Hannover, HDI Arena

20.07.2018: Frankfurt am Main, Commerzbank-Arena

22.07.2018: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Anfang des Jahres musste Helene Fischer aufgrund einer Krankheit mehrere Konzerte absagen. Fans machten sich natürlich große Sorgen und die Gerüchteküche brodelte gewaltig – von schwanger bis todkrank war alles drin. Helene Fischer dementierte aber schnell alle Gerüchte: Sie sei nicht todkrank.