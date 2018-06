Hollywood Vampires: Heute in Berlin mit Guns N’Roses auf der Bühne?

Das Reissue von „Appetite for Destruction“ von Guns N'Roses gibt es sogar mit Schrank. Das wird teuer.

Update: Tracklist steht! GUNS N' ROSES - Debüt APPETITE FOR DESTRUCTION erscheint komplett remastert in 5 Editionen inkl. 2 unveröffentlichter Songs Es gibt fünf verschiedene Editionen des Klassikers, die alle ab Freitag vorbestellt werden können. „Shadow Of Your Love“ gibt es jetzt schon zu hören. Es ist das Demo eines Songs, der 1986 aufgenommen wurde. Als zweiter neuer Song ist „Move To The City“ dabei. Guns N'Roses – Shadow Of Your Love https://www.youtube.com/watch?v=aHUmy5PvPjQ&feature=youtu.be "Shadow Of Your Love" wurde mit dem "Appetite For Destruction"-Produzenten Mike Clink im Dezember 1986 aufgenommen – in einer Art Test-Recording-Sesson, die einen Monat vor den Album-Aufnahmen…