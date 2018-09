Auf der Comic Convention in San Diego feierte der erste große Trailer für die neue Zeichentrickserie des „Simpsons“-Erfinder Premiere. So gut wie die „Simpsons“ und „Futurama“?

„Du hast die Zukunft in Futurama gesehen, du hast die Gegenwart in Springfield gesehen… Was kommt nun als Drittes? Die Vergangenheit, natürlich. Willkommen im Dreamland!" So heißt es im ersten Trailer für „Disenchantment“, der neuen Animationsreihe von Matt Groening, die der Erfinder der „Simpsons“ und von „Futurama“ für Netflix herstellt. Die Serie startet am 17. August exklusiv auf dem Streamingportal. Allerdings wird zunächst nur die erste Hälfte der ersten Staffel zu sehen sein. Die zweite folgt erst im kommenden Jahr. Am Wochenende lancierte Netflix nun auf der Comic Convention in San Diego den ersten Trailer für „Disenchantment“. Er zeigt gleich…