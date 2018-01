Kevin Spacey: „House of Cards“-Rauswurf kostete Netflix 39 Millionen Dollar

„Write-downs“, also das Herausschreiben von Figuren aus Geschichten, sind im Film- und Fernsehgeschäft gängig. Doch Netflix „hatte noch nie einen dieser Größenordnung“, sagte nun der CEO der Firma, David Wells. Nach den vielen Anschuldigungen der sexuellen Belästigung und den Ermittlungen in inzwischen über 30 Fällen, hatte sich recht früh auch der Streamingdienst von Schauspieler Kevin Spacey distanziert. Und das kostete ordentlich Geld: 39 Millionen Dollar.

Kevin Spacey ist der Hauptdarsteller in der sehr beliebten Serie „House of Cards“, sowie in dem Biographie-Film „Gore“, in dem Spacey den Autoren Gore Vidal spielt – dieses Werk wird jetzt nicht mehr veröffentlicht. Die letzte Staffel von „House of Cards“ wird zwar noch erscheinen, aber von 13 Folgen auf acht gekürzt.

Die Anschuldigungen gegen Spacey liegen teilweise über 40 Jahre zurück und involvieren in manchen Fällen auch Minderjährige. Nach einem misslungenen Rechtfertigungsversuch auf Facebook (30. Oktober 2017) hat sich der 58-Jährige nicht mehr zu den Vorwürfen geäußert.