Humor ist, wenn man trotzdem lacht: So lustig machen Ärzte-Fans ihrem Ticket-Ärger Luft

Wir sehen uns am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall beim ersten INTERNATIONAL MUSIC AWARD.

Es ist Zeit für einen neuen Musikpreis. Einen Musikpreis, wie es noch keinen gab. Einen Musikpreis, bei dem die Preisträger und ihre Botschaften im Mittelpunkt stehen. Beim INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) brechen wir mit einem neuartigen Konzept bewusst mit alten Traditionen. Statt langer Reden gibt es musikalische Emotionen und statt Konservenmusik bieten wir Live-Atmosphäre und eine außergewöhnliche Kombination von Künstlern. Die ganze Veranstaltung wird live im Internet gestreamt, aber natürlich könnt und sollt ihr auch vor Ort live dabei sein. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=us8sPqa8t68 Jetzt Tickets sichern Am 22. November 2019 ist es so weit, das ist der Tag, an…