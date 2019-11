Auf ihrer Homepage kündigten Bela, Farin und Rod ein neues Album an.

Die Ärzte haben ein neues Album angekündigt – aber den Hinweis darauf inzwischen von ihrer Website getilgt. Am 20. September, dem Tag des Globalen Klimastreiks, hatte die Band geschrieben: „Auch die ärzte legen am heutigen Freitag zum Schutz des Klimas ihre Arbeit nieder. Wir gehen aber im Moment noch davon aus, daß sich die Veröffentlichung unseres neuen Albums trotzdem nicht wesentlich verzögern wird.“ Damit scheint bestätigt, dass Bela, Farin und Rod tatsächlich an neuen Songs arbeiten. Die MDR-Redaktion von „Jump“ wies auf den wieder aus dem Netz genommenen Beitrag hin, von dem eine österreichische Ärzte-Fanpage einen Screenshot gemacht hat. Bei Rock…